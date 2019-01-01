قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019-2020، موعد الحفل، القنوات الناقلة، الفرق المشاركة وتصنيفاتها وأكثر من ذلك

ندى الشافعي

تحددت الكثير من الأسماء التي ستشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، والذي سيشهد تواجد فرق كبيرة مثل أرسنال ومانشستر يونايتد.

لن يشارك تشيلسي الفائز باللقب الموسم الماضي في المسابقة لتمكنه من تأمين مركزه في دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، كذلك لأن فوزه باللقب يعني مشاركته في ذات الأذنين.

وصيف الدوري الأوروبي 2018-19 آرسنال، احتل المركز الثاني في المنافسة للعام الثالث على التوالي بعد خسارته 4-1 أمام البلوز في المباراة النهائية في باكو، وهو أحد الفرق التي ستكون حاضرة في النسخة الحالية من المسابقة بعد فشله في تأمين مركز يضمن له المشاركة في البطولة الأهم في القارة العجوز.

روما وإشبيلية وبورتو إيضاً من بين العملاقة المنافسة في الدوري الأوروبي، ومع استعداد الفرق لمعرفة المجموعة التي سيشاركون فيها، يقدم لكم جول كل ما تريدون معرفته حول القرعة.

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2019-20؟

سيتم إجراء القرعة لمرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي 2019-20 يوم الجمعة القادمة 30 أغسطس 2019ميلاديًا، الموافق 29 ذو الحجة 1440 هجريًا، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات السحب في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

سيعقد الحفل في موناكو في منتدى غريمالدي، الذي أصبح مكانًا تقليديًا لسحوبات وأحداث الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.

موعد قرعة الدوري الأوروبي 2019-2020:

الحدث الموعد قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي الجمعة 30 أغسطس 2019،

29 ذو الحجة 1440،

14:00 مصر، 15:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة قرعة المجموعات الدوري الأوروبي مباشرة على موقع UEFA ، والتي يمكن الوصول إليه في جميع أنحاء العالم من خلال النقر هنا

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل للقرعة، ومن المقرر إذاعة المباراة على القناة الإخبارية.