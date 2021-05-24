متى يبدأ سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي للمحترفين والدرجة الأولى، وما هي أبرز التعاقدات قبل بداية الميركاتو؟

أصبحت فترة سوق الانتقالات في الدوري السعودي في السنوات الأخيرة محط أنظار العديد من محبي الكرة العربية، بل وامتد صداه إلى خارج القطر العربي، بجلب الأندية السعودية لاعبين على طراز رفيع.

كان للهلال والنصر السبق في التعاقدات الكبرى مع بداية حقبة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فقد ضم الأزرق المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس وألحقه بنجم يوفنتوس السابق سيباستيان جيوفينكو، أما العالمي فقد جلب مايكون ونور الدين أمرابط بعد رحلة شيقة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

لحق الشباب بركب الجارين وضم في سوق الانتقالات الصيفية السابقة النجم الأرجنتيني إيفير بانيجا، والذي سبق له الفوز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية وارتدى أقمصة عدد من الفرق الكبرى، على غرار إنتر الإيطالي وفالنسيا الإسباني.

لم تتوقف الأندية السعودية عن الإبهار في الميركاتو، فبعد بانيجا ضم الشباب أوديون إيجالو نجم مانشستر يونايتد، وتعاقد الهلال مع لوسيانو فييتو الذي كان حديثًا للأندية الأوروبية منذ سنوات، وقبلهما تعاقد النصر مع بيتي مارتينيز الذي أبهر العالم مع ريفر بليت الأرجنتيني.

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لكن، ما هي مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟ وما هي أبرز التعاقدات التي تمت حتى قبل بداية الميركاتو؟ الإجابة تجدها هنا.

ما هو موعد سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

أعلنت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي مواعيد بدء وانتهاء سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وقررت اللجنة بداية الميركاتو الصيفي 2021 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والدرجة الأولى والثانية، اعتبارًا من يوم الأحد 27 يونيو 2021، لكن مواعيد الانتهاء ستختلف.

ستنتهي فترة سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين في 31 أغسطس 2021، أما في الدرجة الأولى ستنتهي في 8 سبتمبر، على أن تنتهي في الدرجة الثانية في 18 سبتمبر 2021.

الدرجة بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021 نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 دوري المحترفين السعودي الأحد 27 يونيو 2021،

17 ذو القعدة 1442 الثلاثاء 31 أغسطس 2021،

23 محرم 1443 الدوري السعودي - الدرجة الأولى الأحد 27 يونيو 2021،

17 ذو القعدة 1442 الأربعاء 8 سبتمبر 2021،

1 صفر 1443 الدوري السعودي - الدرجة الثانية الأحد 27 يونيو 2021،

17 ذو القعدة 1442 السبت 18 سبتمبر 2021،

11 صفر 1443

ما هي أبرز تعاقدات الأندية السعودية في ميركاتو صيف 2021؟

بدأت الأندية السعودية الكبرى سوق الانتقالات الصيفية 2021 مبكرًا على ما يبدو، وسارعت لضم لاعبين عالميين حتى قبل انقضاء الموسم.

لكن، إذا تحدثنا عن الأبرز قبل فتح باب الميركاتو الصيفي 2021، فلن نجد إلا صفقتين.

موسى ماريجا | الهلال

فاجأ الهلال الجميع في 9 مايو الماضي، وأعلن ضمه لمهاجم من العيار الثقيل حتى قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021.

هذا اللاعب هو نجم بورتو موسى ماريجا، والذي شاهدناه يشارك مع فريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بل وكان أحد أهم أوراق المدرب في مهمة إقصاء السيدة العجوز.

انضم ماريجا للهلال في صفقة انتقالٍ حر، حيث ينتهي عقده مع الدراجاو مع بداية ميركاتو الصيف، وبحسب مصادر جول، فإن راتب المالي الدولي مع الزعيم يبلغ 5 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى 5 ملايين يحصل عليها مع وصوله للعاصمة الرياض، ويمتد عقده مع الأزرق إلى 3 سنوات.

تاليسكا | النصر

إذا بحثت عن اسم تاليسكا في محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي ستجد أخبار تربطه بالهلال بكل تأكيد، لكن عليك الحذر، فقد أصبح البرازيلي الآن لاعبًا للنصر.

ارتبط اسم اللاعب بالزعيم منذ سنوات، وكان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأزرق، لكن على حين غرة، أعلن العالمي ضمه في 17 مايو 2021.

بالطبع سيكتمل انتقال اللاعب مع بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021 وانتهاء الموسم، وبحسب مصادر جول، فقد كلفت الصفقة خزائن النصر 8 ملايين يورو، وسيحصل تاليسكا على راتب يبلغ 6.5 مليون يورو في الموسم، وذلك لمدة 3 مواسم.