موعد حفل جوائز جلوب سوكر 2023، القنوات الناقلة، طريقة التصويت والمرشحين

كل ما تريد معرفته عن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023، الموعد، القنوات الناقلة وطرق التصويت، قوائم المرشحين للاعب الأفضل وبقية الجوائز.

مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة الميلادية، طلت علينا جائزة جلوب سوكر، وهي جائزة عالمية بنكهة عربية، حيث أصبحت جائزة مؤتمر دبي الرياضي حدثًا عالميًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في جميع أرجاء العالم.

كانت البداية عام 2010 حيث تم تقديم ثلاث جوائز فقط، هي أفضل وكيل أعمال، وأفضل مسيرة في كرة القدم، وأفضل رئيس نادي.

استمر تنظيم مؤتمر دبي الرياضي وتوزيع جوائز في ختامه منذ 2010، وفي العام التالي مباشرةً أخذت اللجنة خطوة كبيرة للأمام بإدخالها جائزة أفضل لاعب في العام، ليتوج بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مما زاد من شعبية الجائزة الوليدة آنذاك، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف تنظيم حفل لتوزيع جوائز جلوب سوكر بشكلٍ منتظم سنوياً.

وأعلنت اللجنة المُنظمة لمؤتمر دبي قوائم المرشحين للجوائز في 2023، كما أعلنت مكان وموعد إقامة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في نسخته الجديدة.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على كل شئ عن الجائزة التي فرضت نفسها على عالم الساحرة المستديرة، وأصبحت مصدر فخر للرياضة الإماراتية، وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج.

ما هي جوائز جلوب سوكر؟

جوائز جلوب سوكر هي جوائز تقدم في مجموعة من الفئات، والتي تمنح سنوياً لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى رؤساء أندية ووكلاء أعمال.

حفل تسليم الجوائز يتم بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية.

النسخة الأولى من جوائز جلوب سوكر كانت في عام 2010، وكانت عبارة عن 3 جوائز فقط هي: وكيل أعمال العام التي فاز بها جورج مينديش، وأفضل مدير رياضي في العام التي فاز بها ميجيل آنخيل مدير نادي أتلتيكو مدريد، وجائزة عن أفضل مسيرة مهنية التي فاز بها أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق لنادي ميلان.

لم ينقطع تنظيم جوائز جلوب سوكر حتى عامنا الحالي، وكان عدد الجوائز يكبر في كل عام، حتى وصل إلى 15 جائزة في عام 2016، لكن هذا العدد تقلص في 2017 وأصبح 13 جائزةً فقط، ولكن في كل عام يتم تغيير الفئات الخاصة بالجوائز في جلوب سوكر.

طريقة التصويت في جوائز كلوب سوكر 2023

يمكن التصويت على الفئة التي ترغب فيها عبر الموقع الرسمي، فقط ادخل على الرابط التالي وسجل الدخول وصوت للاعبك المفضل.

تصويت النسخة الحالية انقسم إلى مرحلتين الأولى بدأت في 21 نوفمبر حتى 7 ديسمبر، وبعد تقليص القائمة، انطلقت مرحلة جديدة بين 12 إلى 28 ديسمبر.

متى موعد حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023؟

أعلنت الجهة المنظمة أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم الجمعة 19 يناير 2024.

ما القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

سيتم نقل حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2021 على قناة أبوظبي الرياضية المالكة لحقوق البث تليفزيونياً.

ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة لمتابعة حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023، فيمكنك متابعتها عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للجائزة، كما أن متابعي النسخة العربية من موقع جول سيكونون على موعد مع تغطية مباشرة لحظة بلحظة للحفل.



الحدث الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت المكان حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023 الجمعة 19 يناير 2024 أبو ظبي الرياضية الموقع الرسمي لجوائز جلوب سوكر منتجع أتلانتس النخلة



ما هي فئات جوائز جلوب سوكر 2023؟



حددت اللجنة المُنظمة لجلوب سوكر هذا العام 15 فئة مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العام، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، بالإضافة إلى عدد آخر من الجوائز.



الجائزة أفضل لاعب في العام أفضل لاعب بتصويت الجمهور أفضل لاعبة في العام أفضل نادي رجال في العام أفضل نادي نسائي في العام أفضل حارس مرمى في العام أفضل مدرب في العام أفضل لاعب شاب أفضل لاعب في الشرق الأوسط أفضل فريق في الشرق الأوسط أفضل لاعب في الرياضات الإلكترونية لهذا العام أفضل صحفي إلكتروني أفضل مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفضل مجتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي



المرشحون لجائزة أفضل لاعب من جلوب سوكر 2023

تضم القائمة الخاصة بالمرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 من جلوب سوكر 11 لاعبًا.

اللاعب النادي المنتخب محمد صلاح ليفربول مصر جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا كريم بنزيما الاتحاد فرنسا بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال كيفين دي بروينه مانشستر سيتي بلجيكا فيكتور أوسيمين نابولي نيجيريا فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل إرلينج هالاند مانشستر سيتي النرويج ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين كيليان مبابي باريس سان جيرمان فرنسا كريستيانو رونالدو النصر البرتغال

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور من جلوب سوكر لعام 2023

اللاعب النادي المنتخب محمد صلاح ليفربول مصر جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا نيمار الهلال البرازيل ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين كريستيانو رونالدو النصر البرتغال

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم من جلوب سوكر 2023

تم اختيار 12 لاعبة من بين أبرز لاعبات كرة القدم في أوروبا خلال العام الجاري، للتنافس على جائزة جلوب سوكر.

اللاعبة الفريق أيتانا بونماتي برشلونة ليندا كايسيدو ريال مدريد أولجا كارمونا ريال مدريد أسيسات أوشولا برشلونة سام كير تشيلسي ماري إيربس مانشستر يونايتد فريدولينا رولفو برشلونة جورجيا ستانوي بايرن ميونخ دبينيا كانساس سيتي أماندا إليستيدت باريس سان حيرمان

الأندية المرشحة لجائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح 10 أندية من بين قارات العالم للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في العالم لعام 2023.



النادي البلد برشلونة إسبانيا الاتحاد السعودية فلومينيسي البرازيل إنتر إيطاليا آرسنال إنجلترا مانشستر سيتي إنجلترا الأهلي مصر الهلال السعودية نابولي إيطاليا إشبيلية إسبانيا



الأندية المرشحة لجائزة أفضل فريق للسيدات من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح خمسة أندية أوروبية للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل نادي سيدات في العالم لعام 2023.

النادي البلد تشيلسي إنجلترا بايرن ميونخ ألمانيا آرسنال إنجلترا برشلونة إسبانيا روما إيطاليا

المرشحون لجائزة أفضل مدرب من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح ثمانية مدربين من بين النخبة في أوروبا للتنافس على جائزة جلوب سوكر في عام 2023.

اللاعب النادي / المنتخب كارلو أنشيلوتي ريال مدريد مارسيل كولر الأهلي ميكيل أرتيتا آرسنال ليونيل سكالوني الأرجنتين بيب جوارديولا مانشستر سيتي لوتشيانو سباليتي نابولي سيموني إنزاجي إنتر تشافي برشلونة

المرشحون لجائزة أفضل خط وسط في العالم من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح ستة لاعبين للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل خط وسط في العالم لعام 2021.

النادي الفريق المنتخب جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا بيدري برشلونة ألمانيا كيفين دي بروينه مانشستر سيتي إنجلترا لوكا مودريتش ريال مدريد إسبانيا رودري مانشستر سيتي السعودية بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي البرتغال

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح ستة لاعبين من بين النخبة للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل حارس مرمى في عام 2023.



اللاعب النادي المنتخب تيبو كورتوا ريال مدريد بلجيكا ياسين بونو إشبيلية / الهلال المغرب إيدرسون مانشستر سيتي البرازيل مايك مانيان ميلان فرنسا مارك أندريه تير شتيجن برشلونة ألمانيا أندريه أونانا إنتر / مانشستر يونايتد الكاميرون

المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح عشرة لاعبين من حول العالم للتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر في عام 2023.

اللاعب الفريق المنتخب سعود عبد الحميد الهلال السعودية عمر فايد نوفي بازا مصر جود بيلينجهام ريال مدريد إنجلترا فراس البريكان الأهلي السعودية إنزو فيرنانديز تشيلسي الأرجنتين جافي برشلونة إسبانيا أردا جولر ريال مدريد تركيا مويسيس كايسيدو تشيلسي كولومبيا لامين يمال برشلونة إسبانيا جوسكو جفارديول مانشستر سيتي كرواتيا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح خمسة لاعبين للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في الشرق الأوسط في عام 2023.

اللاعب الفريق المنتخب كريم بنزيما الاتحاد السعودي فرنسا سالم الدوسري الهلال السعودي السعودية رياض محرز الأهلي السعودي الجزائر محمد الشناوي الأهلي المصري مصر كريستيانو رونالدو النصر السعودي البرتغال



المرشحون لجائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط من جلوب سوكر 2023

تم ترشيح خمسة فرق للتنافس على جائزة جلوب سوكر لأفضل فريق في الشرق الأوسط في عام 2023.