موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2021 والمرشحون والقنوات الناقلة

اقترب الموعد السنوي للكشف عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021، والمقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحت اسم "The Best" الأفضل.

جوائز الفيفا الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وحصل في العام الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، على جائزة أفضل لاعب في العام، كما حصلت الإنجليزية لوسي برونز على لقب أفضل لاعبة في عام 2020.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد جائزة ذا بيست لعام 2021، والمشرحون والقنوات الناقلة، وأكثر.

ما هو موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2021؟

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين 17 يناير 2021، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2021، في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا، تماشيًا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

ويعد موعد الحفل هذا العام متأخرًا عن السنوات الماضية، إذ كان يُقام في أكتوبر أو ديسمبر، وكان موعد الحفل في العام الماضي يوم الخميس 17 ديسمبر 2020.

ما هي معايير الاختيار؟

يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصويت الجماهير في اختيار اللاعب الأفضل في العالم، بجانب قادة ومدربي المنتخبات ووسائل الإعلام على النحو التالي:

50% من اختيار قادة ومدربي المنتخبات الدولية.

25% بناء على تصويت الجماهير.

25% من اختيار الصحفيين من جميع أنحاء العالم.

ما هي القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2021؟

ستذاع حفل جوائز الأفضل 2021 على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على القناة الإخبارية التي عادةً ما تنقل جميع الأحداث الرياضية مثل قرعة دوري أبطال أوروبا وغيرها.

ويمكن متابعة الحفل على الإنترنت، إذ سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنقل الحفل على منصاته الإعلامية المختلفة، بشكل مباشر مثل موقع يوتيوب وتويتر وفيس بوك ومعهم الموقع الرسمي.

القنوات الناقلة الموعد الحدث beIN SPORTS NEWS قناة الاتحاد الدولي على موقع يوتيوب الإثنين 17 يناير 2022 حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2021

من هم المرشحون لجائزة الأفضل "ذا بيست" 2021؟

لم يتم الإعلان الرسمي من فيفا حتى الآن عن المرشحين للجائزة، وستبدأ عملية التصويت يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، وحتى العاشر من ديسمبر في العام ذاته، للإعلان عن القائمة التي ستتنافس على لقب الأفضل.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن القائمة ستضم العديد من اللاعبين المميزين، مثل، ليونيل ميسي، محمد صلاح، كريم بنزيما، جورجينو، روميلو لوكاكو وغيرهم.

ما هو فريق العام في جائزة الأفضل "ذا بيست" 2021؟

كما هو متعارف عليه في كل عام، يتم الكشف عن فريق الأحلام أثناء حفل ذا بيست، والذي يتحدد بحسب أداء اللاعبين في الفترة من 8 أكتوبر 2020، وحتى السابع من أغسطس 2021.

ومن المتوقع أن يضم الفريق العديد من لاعبي تشيلسي بعد حصولهم على لقب دوري أبطال أوروبا، وكذلك منتخبي إيطاليا والأرجنتين بسبب إنجازاتهم في الصيف الماضي.

الفائزون بجائزة الأفضل فئة الرجال في السنوات الماضية:

الجنسية اللاعب السنة بولندا روبرت ليفاندوفيسكي 2020 الأرجنتين ليونيل ميسي 2019 كرواتيا لوكا مودريتش 2018

الفائزون بجائزة الأفضل فئة السيدات في السنوات الماضية: