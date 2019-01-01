جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا 2019 | موعد الحفل، قوائم المرشحين، الفئات وطرق التصويت

كل ما تريد معرفته عن جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا 2019، موعد الحفل، القوائم الأولية والنهائية للمرشحين، وطريقة اختيار الفائز بكل جائزة

أحمد جمال

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعدٍ مع حفل جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، والذي سيقام يوم الخميس القادم 29 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 28 محرم 1440 هجرياً.

سيُقام الحفل هذا العام في فرنسا كما جرت العادة، وتعد هذه هي النسخة التاسعة من الجائزة، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2013 عن أضافته لجائزة أفضل لاعبة في أوروبا بعد أن فرضت كرة القدم النسائية وجودها في الساحة الرياضية.

ويعد كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي فاز بالجائزة ثلاث مرات، وكذلك الوحيد الذي فاز بها مرتين على التوالي عن موسم 2015-16 و موسم 2016-17، وقد فاز فيها منذ نشأتها كلً من ليونيل ميسي، أندريس إنييستا، فرانك ريبيري ولوكا مودريتش الذي توج بالجائزة في العام الماضي.

فما هي جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا؟ وما هو موعد ومكان إقامة الحفل الخاص بها لتتويج الفائز عن موسم 2018-19؟ وما هي فئات الجائزة، وما هي طرق التصويت؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي.

ما هي جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا؟

جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا هي جائزة سنوية تمنح منذ عام 2011 من قبل الأتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم يلعب في قارة أوروبا، وكان رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني حين ذاك هو من أنشأ هذه الجائزة بعد دمج جائزة الاتحاد الأوروبي مع جائزة الكرة الذهبية وكانت تمنحها مجلة فرانس فوتبول تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.

حيث كانت تسمى من قبل بجوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كجائزة للاعب الذي قدم أداءاً استثنائياً في الموسم الكروي بداخل القارة العجوز، وكانت بدايتها منذ عام 2005 وحتى موسم 2009-10 عندما فاز إنتر ميلان بجميع الجوائز المتاحة في هذا الموسم قبل أن يتم إيقافها وأنشاء الجائزة الجديدة لليويفا، ويتم الإعلان عن الفائزين سنوياً في شهر أغسطس من كل عام في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا.

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وهي جائزة خاصة بأفضل لاعب كرة قدم في أوروبا للرجال فقط وينص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الجائزة تعطى لأفضل لاعب عن الموسم كاملاً بغض النظر عن جنسيته، شريطه أن يلعب لإحدى أندية كرة القدم المشاركة في إحدى بطولات الاتحاد الأوروبي، ويتم الحكم على اللاعبين من خلال النظر إلى مستوياتهم مع أنديتهم في البطولات القارية والمحلية وأضاً مع منتخابتهم الوطنية، وظل الوضع كما هو عليه حتى عام 2013 عندما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إضافة جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

ما هي طريقة التصويت والأختيار للفائزين بالجائزة؟

طريقة التصويت على جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا مشابهة لطريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية قبل دمجها مع جائزة أفضل لاعب في العام "The best"، حيث يكون التصويت من قِبل 55 صحفياً يمثلون جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى 80 مدرباً من الأندية التي شاركت في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ويتم التصويت المبدأي على القائمة المكونة من 10 لاعبين ليختار كلً منهم ثلاث لاعبين بالترتيب، يحصل الأول على 5 نقاط، ويحصل الثاني على 3 نقاط، بينما يتحصل الثالث على نقطة واحدة فقط.

ثم يتم جمع عدد نقاط كل لاعب ليترشح أفضل 3 لاعبين للتصفيات النهائية ليتم اختيار الفائز من بينهم عن طريق التصويت الإليكتروني خلال حف توزيع الجوائز.

أسلوب التصويت لجائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا:

المعنيون بالتصويت العدد صحفيون يمثلون الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 55 مدربين الأندية التي شاركت في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي 80

ما هو موعد حفل جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا؟

سيكون موعد حفل جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-19 يوم الخميس 29 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو الحجة 1440 هجرياً ، في مدينة موناكو الفرنسية كما جرت العادة.

3⃣ men

3⃣ women

2⃣ prizes



🏆 Who will take home the 2018/19 UEFA Player of the Year Awards? 🏆



🗳️ Lionel Messi

🗳️ Cristiano Ronaldo

🗳️ Virgil van Dijk



🗳️ Lucy Bronze

🗳️ Ada Hegerberg

🗳️ Amandine Henry https://t.co/6e5uzA7D2s — UEFA (@UEFA) ١٥ أغسطس ٢٠١٩

موعد حفل اليويفا للإعلان عن أفضل لاعب في أوروبا:

الحدث الموعد المكان حفل توزيع جوائز اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا موسم 2018-19 الخميس 29 أغسطس 2019 ميلادياً،

28 ذو الحجة 1440 هجرياً، موناكو، فرنسا

ما هي فئات الجائزة؟

كانت في البداية تقتصر جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا فقط، قبل أن يتم إضافة أفضل لاعبه في أوروبا منذ موسم 2012-13، والذي لم تفز بها أي من اللاعبات مرتين حتى الآن، ولكن تُعد الفرق الألمانية هي من تملك الغلبة حتى الآن حيث فازت بالجائزة لاعبتين من فريق فولفسبورج من قبل وهما بيرنيل هاردا ونادين كيسلر، وأيضاً لاعبتين من فرانكفورت وهما نادين آنجرير وآدا هيغربرج.

فئات جائزة الفيفا 'الأفضل':

الفئة أفضل لاعب في أوروبا عم موسم 2018-19 أفضل لاعبه في أوروبا عن موسم 2018-19

جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا

تمنح هذه الجائزة للاعب الأفضل عطاءً لكرة القدم مع فريقه ومنتخبه عن موسم كامل من أغسطس 2018 وحتى أغسطس 2019، وسيتم اختيار الفائز من خلال إعداد قائمةً من 10 لاعبين عن طريق لجنة من اليويفا، ليتم الترشيح عليها من قِبل صحفيين من جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 80 مدرباً شاركوا مع أنديتهم في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حتى نصل للمرحلة الآخيرة والتي يتم فيها التصويت الإلكتروني وقت اقامة الحفل يوم الخميس 29 أغسطس 2019 القادم.

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طُرحت هذه القائمة للتصويت بمجرد الإعلان عنها في يوليو الماضي، وأقتصر التصويت كما ذكرنا من قبل على الصحفيين والمدربين فقط، حتى تم إغلاق التصويت والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الثلاث للجائزة يوم 15 أغسطس الماضي.

القائمة الأولية لجائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-19:

اللاعب الفريق الحالي المنتخب ليونيل ميسي برشلونة الأرجنتين كريستيانو رونالدو يوفنتوس البرتغال أليسون بيكر ليفربول البرازيل فرينكي دي يونج برشلونة هولندا ماتيس دي ليخت يوفنتوس هولندا فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا ساديو ماني ليفربول السنغال محمد صلاح ليفربول مصر رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي إنجلترا إيدين هازارد ريال مدريد بلجيكا

القائمة النهائية لجائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-19:

اللاعب الفريق الحالي المنتخب ليونيل ميسي برشلونة الأرجنتين كريستيانو رونالدو يوفنتوس البرتغال فيرجيل فان دايك ليفربول هولندا

يعد الكرواتي لوكا مودريتش هو آخر من حصل على الجائزة في العام الماضي، بعد أن قدم أداءاً جيداً عن الموسم، ولكن مازال البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من حصل على الجائزة برصيد ثلاث مرات، كذلك هو الوحيد الذي فاز بالجائزة مرتين على التوالي، ثم يأتي ليونيل ميسي الذي استطاع الحصول على الجائزة مرتين من قبل، بينما لم يحصل أي لاعب آخر على الجائزة أكثر من مرة واحدة فقط.

الفائزون بجائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا في السنوات السابقة:

موسم اللاعب الفريق / المنتخب 2010-11 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2011-12 أندريس إنييستا برشلونة / إسبانيا 2012-13 فرانك ريبيري بايرن ميونخ / فرنسا 2013-14 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2014-15 ليونيل ميسي برشلونة / الأرجنتين 2015-16 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2016-17 كريستيانو رونالدو ريال مدريد / البرتغال 2017-18 لوكا مودريتش ريال مدريد / كرواتيا

جائزة اليويفا لأفضل لاعبة في أوروبا

تنافست على هذه الجائزة 10 لاعبات تم وضعهم في القائمة الأولية التي قام الصحفيون والمدربون بالتصويت عليها، كأفضل 10 لاعبات طوال الموسم الكروي المنقضي موسم 2018-19، قبل أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم الخامس عشر من أغسطس الماضي، والتي تضم أعلى ثلاث لاعبات من حيث النقاط.

القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعبه في أوروبا:

اللاعبة الفريق المنتخب لوسي برونز ليون إنجلترا بيرنيل هاردا فولفوسبورج الدنمارك أدا هيجربرج ليون النرويج أمانديني هنري ليون فرنسا كارولين جراهام هانسن فولفسبرج النرويج ديزينيفر ماروزسان ليون ألمانيا فيفيان ميديما أرسنال هولندا ليكه مارتينس برشلونة هولندا ويندي رينار ليون فرنسا إيلين وايت بيرمنجهام سيتي إنجلترا

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبه في أوروبا:

اللاعبة الفريق المنتخب لوسي برونز ليون إنجلترا أدا هيجربرج ليون النرويج أمانديني هنري ليون فرنسا

أكتسحت لاعبات فريق ليون القائمة ليصل ثلاثي الفريق الفرنسي إلى الجولة النهائية والتي سيتم تحديد فيها الفائزة بالجائزة في الحفل الخاص باليويفا.

الفائزات بجائزة اليويفا لأفضل لاعبه في أوروبا في السنوات السابقة: