موعد مباراة الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الوداد البيضاوي ضد المغرب الفاسي في الجولة الخامسة من الدوري المغربي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الوداد البيضاوي، لمواجهة المغرب الفاسي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المغربي، على ملعب المركب الرياضي لفاس.

يدخل الوداد المباراة، وعينه على الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو القمة، التي تفرق عنه بنقطة وحيدة، كما يريد توسيع الفارق بينه وبين شباب المحمدية والمغرب الفاسي، أصحاب المركزين الرابع والخامس.

وعلى الجانب الآخر، يطمح المغرب الفاسي، لتحقيق الانتصار الرابع له هذا الموسم، ويأمل في تعثر المنافسين وخطف الصدارة ولو بشكل مؤقت.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الوداد ضد المغرب الفاسي والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي؟

موعد مباراة الوداد، المغرب الفاسي هو يوم السبت 26 ديسمبر 2020، على ملعب المركب الرياضي لفاس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت الرباط، 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء وشباب المحمدية؟

تنقل قنوات المغربية الرياضية، مباريات الدوري المغربي، بتقنيتي HD، SD ويمكن متابعة المباراة من خلالها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوداد البيضاوي - المغرب الفاسي السبت 26 ديسمبر 2020،

19:30 الرباط، 20:30 القاهرة، 21:30 مكة المكرمة الرياضية المغربية المركب الرياضي لفاس

ما هو تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الوداد المغرب الفاسي؟

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على قمر النايل سات لاستقبال القناة، عبر التردد التالي: 11476، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي.

كما يمكن أيضًا، استقبالها على قمر عرب سات، عبر التردد التالي: 12683، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي.

ما تشكيل الوداد المتوقع في مواجهة المغرب الفاسي؟

من المتوقع أن يعتمد مدرب الوداد، فوزي البنزرتي على تشكيلته المعتادة أمام المغرب الفاسي، وسيلعب بطريقة 4/2/3/1، وجاء التشكيل المتوقع للوداد على النحو التالي:

أحمد رضا تكناوتي

رحيم محمد – أمين أبو الفتح - أشرف داري – عطية الله يحيى

يحيى جبران – وليد الكرتي

سايمون موسوفا – مؤيد اللافي – بديع أووك

أيوب الكعبي