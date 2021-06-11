موعد المباراة الافتتاحية في كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة الافتتاحية في بطولة كوبا أمريكا 2021 والتي تجمع بين منتخب البرازيل ونظيره فنزويلا بملعب إيستاديو ناشونال، والقنوات الناقلة

تبدأ منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 على الأراضي البرازيلية بمباراة قوية في دور المجموعات تجمع بين البرازيل وفنزويلا، على ملعب إيستاديو ناشونال بالعاصمة برازيليا.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بالأرجنتين وكولومبيا العام الماضي، ثم تأجلت بسبب فيروس كورونا لهذا العام، قبل أن تُنقل إلى البرازيل لتفشي الوباء في الدولتين الآخرتين.

هذه النسخة استثنائية من الكوبا وتقام بنظام المجموعتين على عكس المعتاد، وتضم مجموعة البرازيل وفنزويلا، بيرو وكولومبيا والإكوادور أيضًا.

منتخب البرازيل هو حامل لقب البطولة بعدما تحصل على لقبها في نسخة 2019 والتي أقيمت آنذاك أيضًا في بلاد السامبا.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة البرازيل وفنزويلا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة البرازيل وفنزويلا؟

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا هو الأحد الموافق 13 يونيو 2021، على ملعب إيستاديو ناشونال بالعاصمة برازيليا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر صباحًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا؟

تنقل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2021 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب البرازيل - فنزويلا الأحد 13 يونيو 2021،

3 ذو القعة 1442

23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 إيستاديو ناشونال

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل الآتي:

A Copa América vai começar! A #SeleçãoBrasileira estreia no próximo domingo (13), diante da Venezuela, e vai em busca de mais um título. Confira os grupos da competição e o calendário completo da primeira fase 🗓 pic.twitter.com/FKBdnAvPkE — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 10, 2021

التشكيل | 4-2-2-2

إيدرسون

أليكس ساندرو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو

كاسيميرو - فريد

ريتشارلسون - نيمار

جابرييل جيسوس - روبيرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لفنزويلا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جوزيه بيسيرو على التشكيل الآتي:

La Vinotinto tiene sus 28 guerreros para la CONMEBOL Copa América 2021



🔗 https://t.co/4dZLu0FvJ7 pic.twitter.com/qoEeE3RbL8 — FVF (@FVF_Oficial) June 10, 2021