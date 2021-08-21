موعد الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
يحل نادي الشباب ضيفًا على نادي الفتح في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022.
خسر الشباب المباراة الأولى له في الدوري من أبها وتعادل في الجولة الثانية مع الاتفاق، ليتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.
لا يختلف الوضع كثيرًا مع نادي الفتح، حيث خسر من الرائد في الجولة الأولى وتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية، ليقع في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة أيضًا.
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جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة
وهنا نستعرض معكم موعد مباراة الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟
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ما هو موعد مباراة الشباب ضد الفتح؟
موعد مباراة الشباب ضد الفتح هو يوم الخمبس 26 أغسطس 2021، الموافق 18 محرم 1442 هجريًا.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الفتح؟
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الفتح - الشباب
|الخميس 26 أغسطس 2021،
18 محرم 1443،
18:45 السعودية، 17:45 مصر
|شاهد VIP
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مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية