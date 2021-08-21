موعد الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشباب ضد الفتح في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي الشباب ضيفًا على نادي الفتح في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022.

خسر الشباب المباراة الأولى له في الدوري من أبها وتعادل في الجولة الثانية مع الاتفاق، ليتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

لا يختلف الوضع كثيرًا مع نادي الفتح، حيث خسر من الرائد في الجولة الأولى وتعادل مع الفيحاء في الجولة الثانية، ليقع في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة أيضًا.

جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وهنا نستعرض معكم موعد مباراة الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الشباب ضد الفتح؟

موعد مباراة الشباب ضد الفتح هو يوم الخمبس 26 أغسطس 2021، الموافق 18 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مصر.

موعدنا الليلة مع مباراتين في الجولة الثانية لدوري

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الفتح؟

يمكنك مشاهدة مباراة الشباب ضد الفتح مجانًا عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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