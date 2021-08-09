موعد السوبر الأوروبي 2021، القنوات الناقلة والملعب

تعرف على موعد مباراة السوبر الأوروبي 2021 بين تشيلسي وفياريال والقنوات الناقلة والملعب الذي ستقام عليه مباراة بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

تجمع مباراة السوبر الأوروبي في كل عام بين الفائزين ببطولتي الأندية الأهم في أوروبا، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

هذا العام سيواجه تشيلسي بطل دوري الأبطال فياريال الفائز ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد عامين من خسارة البلوز أمام ليفربول بعد أن تأهل لكأس السوبر بالفوز بلقب الدوري الأوروبي 2019.

يُنظر إلى كأس السوبر الأوروبي على أنها مباراة هدفها الاستمتاع ببداية موسم الأندية المحلية، ويقدم لك جول جميع التفاصيل عنها بما في ذلك الموعد والقنوات الناقلة وأكثر.

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ما هو موعد مباراة السوبر الأوروبي 2021؟

موعد مباراة السوبر الأوروبي هو يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، وستقام المباراة بين تشيلسي وفياريال الفائزين بدوري أبطال أوروبا 2021 والدوري الأوروبي على التوالي.

فاز تشيلسي بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي في النهائي 1-0، وسجل كاي هافيرتس الهدف الوحيد.

توج فياريال بلقب الدوري الأوروبي بعد انتصاره على مانشستر يونايتد في النهائي، وذلك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 1-1 بعد الوقت الإضافي.

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ما هي القنوات الناقلة للسوبر الأوروبي 2021؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة البطولات الأوروبية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وسيتذاغ مباراة السوبر الأوروبي 2021 على beIN Sports 1 HD Premium.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة تشيلسي وفياريال في السوبر الأوروبي، وذلك عبر موقع جول.

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أين يقام كأس السوبر الأوروبي 2021؟

ملعب ويندسور بارك في بلفاست بآيرلندا الشمالية هو الذي سيستضيف كأس السوبر الأوروبي 2021، حيث تم اختياره من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من بين ملاعب بيلاروسيا وملعب دينامو في مينسك وهلسنكي والملعب الأولمبي الفنلندي وخاركيف وملعب ميتاليست الأوكراني.

تم اختيار ويندسور بارك كمضيف في 24 سبتمبر 2019، وتبلغ سعته 18,434 وهو من أصغر الملاعب التي كانت مرشحة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تشيلسي - فياريال الأربعاء أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ويندسور بارك

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كم عدد الحضور الجماهيري في السوبر الأوروبي 2021؟

لم يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى الآن عن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بحضور كأس السوبر الأوروبي 2021، ولكن من المفترض أن عددًا كبيرًا من المشجعين سيسمح لهم بالحضور حيث تم نشر تفاصيل التذاكر على الموقع الرسمي.

بالنسبة لكأس السوبر الأوروبي 2020، سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسعة 30% من ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، وبلغ عدد 2000 مشجع في حدث تجريبي للامتثال لقواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا.

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من فاز بكأس السوبر الأوروبي 2020؟

بايرن ميونخ هو آخر الفائزين بكأس السوبر الأوروبي 2020، وشارك بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا على باريس سان جيرمان، والذي حرمه هذا العام من الدفاع عن لقبه وأقصاه من ربع النهائي.

هزم البافاري إشبيلية 2-1 في كأس السوبر 2020 على ملعب بوشكاش، وسجل الثنائي ليون جوريتسك وخافي مارتينيز للبايرن، وسجل لإشبيلية من ركلة جزاء للوكاس أوكامبوس

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