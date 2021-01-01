موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل الاتحاد نظيره الفتح، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

العميد يدخل المباراة بعد فوز هام وثمين على الشباب في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي، بهدفين مقابل هدف، ويطمح في مواصلة انتصاراته المحلية، بالعبور إلى نصف نهائي البطولة.

على الجانب الآخر، الفتح هذا الموسم يمر بمرحلة متذبذبة من النتائج، ولكنه استعد للاتحاد بفوز هام على حساب الباطن بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري.

فيديو: أهداف مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2021

وسنستعرض معًا في الأسطر التالية، موعد مباراة الاتحاد والفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

من المنتظر أن تقام مباراة الاتحاد والفتح، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشاتها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.