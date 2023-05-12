موسيماني لأبناء بلده: الدوري الأفضل في العالم؟ فلتأتوا إلى السعودية

المدرب الجنوب إفريقي يتحدث عن مخاطرته مع الأهلي للصعود إلى دوري المحترفين مرة أخرى

shahid

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفروقات بين الدوريين السعودي والجنوب إفريقي، موجهًا نصيحة لأبناء بلده بالعمل على الاحتراف بالدوري السعودي للمحترفين.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وقاد موسيماني الأهلي للعودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد هبوطه لأول مرة في تاريخه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقال موسيماني خلال تصريحات لـ"راديو 2000" الجنوب إفريقي: "الأمر لم يكن سهلًا، لقد خاطرنا بشكل كبير على حياتي المهنية، وانضممت إلى فريق يلعب بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي لم أفعله من قبل، وقمنا بتجميع فريق جيد وما فعلناه لم يصدق".

وأضاف: "إذا نجحنا في جعل لاعبين بجنوب إفريقيا يحترفون بالدوري الإنجليزي وهو أفضل دوري في العالم، لماذا لا نمتلك لاعبين يأتون إلى السعودية، في الدرجة الأولى اللاعبين يحصلون على نفس رواتب لاعبي صن داونز".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "في السعودية من الممكن أن تكون في مول تجاري، ويطلب منك مشجع صورة أو صورتين، ولكن في مصر الأمر مختلف تمامًا".

Shahid