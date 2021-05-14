"موسيماني سيرحل من الأهلي إذا خسر من صن داونز"

تصريحات قوية قبل المباراة المرتقبة

أوضح روجر فيتومبا، نجم صن داونز السابق، أن الضغوط ستكون كبيرة على مدرب الأهلي الحالي بيتسو موسيماني عندما يقابل فريقه القديم بدوري أبطال إفريقيا.

القرعة أوقعت الأهلي في مواجهة الفريق الجنوب إفريقي لحساب ربع نهائي البطولة القارية التي يحملها لقبها.

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وقال فيتومبا مع "سيا كرو": "المباراة ستكون هامة وصعبة لموسيماني، الأهلي دوماً كان فريقاً جيداً وصن داونز بدأ يستعيد مستواه، أتمنى فوز صن داونز".

وأضاف: "بالنظر لطموح الأهلي، فوظيفة موسيماني على المحك، إذا خسر اللقاء سيخسر أيضاً وظيفته، عندما تدرب الأهلي وتلعب ضد فريقك القديم يجب أن تعرف أن هذا خياراً وارداً".

وحول تصريحات موسيماني السابقة بأنه صنع وحشاً مع الفريق الجنوب الإفريقي أثناء فترته هناك: "صن داونز كان دائماً فريقاً جيداً، حتى قبل موسيماني، نعم هو قام بعمل طيب هناك ولكن الفريق ظل جيداً بعده".

وختم: "ستكون مباراة صعبة، بيتسو حالياً يدرب فريقاً كبيراً وأسلوب لعب الفريقين متشابه وهما الأفضل في القارة".

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين مساء السبت في العاصمة المصرية القاهرة. المزيد هنا.