موسيماني أوصى ببديله .. الأهلي يبحث عن التسوية مع جرابان

الأهلي يقرر إنهاء أزمة اللاعب الجامايكي

تبحث إدارة النادي الأهلي؛ برئاسة وليد معاذ، عن إجراء تسوية مالية مع الجامايكي لويس جرابان مهاجم الفريق، بعد أن قام الأخير بفسخ عقده مؤخرًا.

Shahid

اللاعب الجامايكي قام بفسخ عقده من طرف واحد منذ أسبوعين، وذلك بسبب عدم تسلمه لرواتبه لمدة 3 أشهر، وغادر السعودية بعد توقف المنافسات بسبب كأس العالم قطر 2022، ولم يعد وطالب بمستحقاته المالية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النادي الأهلي لا يريد التحدث أو التعليق على هذا الأمر، لأن التركيز الآن منصب على الفريق ونتائجه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ومن جانبه طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم الفريق بدلًا من جرابان الذي رحل.

ووقع الأهلي مع جرابان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط، مع أفضلية التمديد.

Shahid