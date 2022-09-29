موسيماني: أعدت الأهلي المصري للبطولات وسأكررها مع السعودي

المدرب الجنوب إفريقي يعد بإسعاد جدة بالنادي الأهلي

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن سبب قبوله تدريب الفريق الذي يلعب حاليًا في دوري يلو للدرجة الثانية السعودي.

ما سبب قبول موسيماني تدريب الأهلي؟

خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي أقامه موسيماني قبل السفر إلى السعودية قال: "قبلت عرض تدريب الأهلي لأنني أحب التحديات الصعبة، وقبول هذا العرض يمثل مخاطرة إلى حد ما لكني متحمس جدًا لتولي المسؤولية".

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Shahid Shahid

المدرب الجنوب إفريقي تابع: "كل الأندية التي قمت بتدريبها كانت تمر بوضع سيء، والنادي الأهلي المصري كان بعيدًا عن المنافسات الخارجية، وأعدناه لها، وهذا ما أريد أن أفعله مع الأهلي السعودي".

وأضاف: "سنصنع التاريخ مع النادي الأهلي، ونحافظ على إرثنا، والأهلي من أكبر فرق الدوري السعودي، ولا بد من إعادته لدوري المحترفين، فهذا هو هدفنا الأول".

بيتسو واصل: "مدينة جدة ستكون سعيدة جدًا بعودة النادي الأهلي، وهذا هو هدفنا الأساسي".

واستطرد قائلًا: "وصلتني العديد من العروض من عدد من الأندية حول العالم، ولكن فضلت أنا وفريق عملي خوض تحدي جديد بالخروج من قارة إفريقيا التي حققنا فيها معظم البطولات".

الأهلي هبط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعد نتائج كارثية في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

ماذا قال موسيماني عن الكرة السعودية والأخضر؟

وانتقل بيتسو للحديث عن الكرة السعودية، حيث قال: "الدوري السعودي من أفضل الدوريات بالشرق الأوسط، نظرًا لنوعية اللاعبين المتواجدين به".

وأردف: "ليس لدينا خبرة في الكرة السعودية، ولكن لدينا معرفة بها، لقد واجهنا الهلال بطل آسيا وبطل الدوري السعودي في كأس العالم للأندية منذ 6 أشهر".

وعن المنتخب السعودي، قال موسيماني: "لا يمكنني التحدث نيابة عن المنتخب السعودي، ولدينا لاعبان موجودين في صفوف الأخضر".

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