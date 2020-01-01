موسيماني: أحب جماهير الأهلي وما فعلوه أصابني بـ"القشعريرة"

بيتسو موسيماني وجه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء.

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن حبه وامتنانه تجاه جماهير النادي الأهلي، بعد الدعم الذي وجده منهم منذ توليه مهمة تدريب الفريق الأحمر.

جماهير الأهلي كانت حريصة على التوجه إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، من أجل تحية للاعبين والجهاز الفني، بعد تحقيق الثلاثية هذا الموسم.

موسيماني قال عن جماهير الأهلي، خلال حديث عبر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال فيديو: "من لا يريد أن يكون محبوبًا، وأنا أحبهم أيضًا".

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المدرب الجنوب إفريقي تابع: " كان الأمر رائعًا عندما رأيتهم في المرة الأولى التي رأيتهم فيها هنا في التدريب أمس، كانوا يغنون لنا، يغنون لي تحديدًا، كان ذلك رائعًا ولا يصدق".

بيتسو واصل: "أصابني ذلك بالقشعريرة، أشعر بالتقدير لذلك، شكرتهم وألقيت عليهم التحية، لأنهم خصصوا جزء من وقتهم ليأتوا إلى هنا، وغنوا لنا وهذا يعني لنا الكثير من الحب، والإيمان والثقة، هذا جميل".

وأردف: "كي أكون صريحًا كانت تلك أول مرة أراهم بها، غير ذلك كنت أراهم بشكل فردي في الشوارع، لدي بعض المعرفة عنهم، لقد زرت القاهرة مرتين، ورأيت ماذا يفعلون".

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واختتم بيتسو تصريحاته قائلًا: " منذ قدومي هنا لم أرى جماهير الأهلي، لذلك أتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها، ونراهم يعودون إن شاء الله".

بيتسو قاد الأهلي للتتويج بالثلاثية هذا الموسم، وهي الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، ليكرر إنجاز القلعة الحمراء عام 2006.