أخبار الأهلي اليوم | رفض صن داونز عروض الأحمر .. وحقيقة مفاوضات بسام

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، كما توج ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 9 ديسمبر 2020.

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الشحات: موسيماني هددني بالقتل وهذه كواليس إهداري للفرصة السهلة بالنهائي الإفريقي

كشف حسين الشحات؛ لاعب الأهلي المصري، كواليس إهداره للفرصة السهلة أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه فوجئ بخروجها خارج الملعب.

المارد الأحمر توج بطلًا للقارة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما تغلب على الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، في 27 من نوفمبر الماضي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | عموري: اللعب للأهلي المصري؟ حلم كل لاعب

رحب الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ لاعب الجزيرة الإماراتي، بالانضمام للأهلي المصري، معربًا عن تمنيه مجاورة زميله السابق في العين الإماراتي ولاعب الشياطين الحمر الحالي حسين الشحات.

الشحات جاور عموري في زعيم الإمارات لمدة ستة أشهر، نجح خلالها في حصد لقب الدوري الإماراتي والمشاركة في كأس العالم للأندية 2018. "اقرأ التفاصيل"

صن داونز: رفضنا عروض الأهلي لضم سيرينو

كشف يوجش سينج، مدير ومسؤول التعاقدات بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، على أن ناديه رفض العروض التي تقدم بها الأهلي المصري، من أجل ضم اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو.

سينج قال خلال تصريحات لصحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية: "الأهلي لم يصل إلى المبلغ المطلوب من جانب إدارة صن دوانز، والذي يتناسب مع إمكانيات أفضل لاعب بدوري جنوب إفريقيا، وإذا أراد الأهلي أو أي فريق آخر ضم أي لاعب لدينا، عليهم اتخاذ المسار الصحيح والتفاوض بشكل مباشر معنا".

الأهلي ينفي نيته التعاقد مع محمد بسام

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي نفى كل ما تردد حول رغبته في التعاقد مع محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن الأهلي لا يفكر في ضم حراس مرمى خلال الوقت الحالي، مكتفيًا بالمتواجدين حاليًا في قائمة الفريق.