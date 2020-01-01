موسم للتاريخ .. بايرن ميونخ يتفوق على كل فرق ألمانيا وكومان يحتفل كالعادة

السلسلة الأطوال، أكثر من الجميع.. بايرن ميونخ يحلق في سماء الأرقام القياسية بتتويجه بلقب الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني رسميًا لموسم 2019/2020 ليصل إلى اللقب رقم 30 في تاريخه والثامن على التوالي ويواصل هيمنته على المشهد المحلي في ألمانيا.

ونجح الفريق البافاري في تحقيق انتصار صعب خارج قواعده بهدف مقابل لا شيء أما فيردر بريمن ليحقق 3 نقاط أمنت له التتويج باللقب.

ولم يكن هذا اللقب عاديًا بالنسبة لبايرن ميونخ على الرغم من أن تتويجه به أصبح عاديًا في السنوات الأخيرة، ولكنه عزز الأرقام القياسية التاريخية التي يمتلكها الفريق البافاري.

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وبهذا اللقب الثامن على التوالي، يكون بايرن ميونخ هو أول نادٍ في تاريخ ألمانيا يحقق لقب البونسليجا لـ 8 سنوات متتالية منذ تأسيس البطولة.

ليس ذلك فقط، بل إن اللقب رقم 30 في تاريخ النادي والـ29 بمسمى البوندسليجا مما يجعله فائزًا باللقب أكثر من جميع الأندية الأخرى مجتمعة، والتي حققت اللقب في 28 مرة فقط.

وعلى مستوى الأهداف، سجل بايرن ميونخ 93 هدفًا في 32 مباراة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدوري الألماني منذ موسم 1974، والذي سجل فيه الفريق البافاري 94 هدفًا.

وبالنسبة لصاحب الـ 24 عامًا كينجسلي كومان، فقد حقق لقب الدوري كعادته كما يفعل في كل عام، حيث بدأ مسيرته مع ألقاب الدوري في 2013 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم في 2014 و2015 مع يوفنتوس في إيطاليا، ثم 5 ألقاب متتالية مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

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يذكر أن بايرن ميونخ يبحث عن الفوز بالثلاثية التاريخية من خلال استمرار مشواره في بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.