موسم استثنائي .. أرباح الهلال تتخطى المليار ريال والوليد بن طلال يقدم "دعمًا تاريخيًا" في 2024

الهلال يكشف عن أرباحه التاريخية هذا الموسم..

أصدر نادي الهلال، تقريرًا سنويًا عن النشاط المالي لشركة النادي، خلال موسم 2023-2024، كاشفًا عن أرباح إجمالية تتخطى حاجز المليار ريال، في إنجاز تاريخي لقلعة الزعيم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

واستهل الهلال بيانه بكلمة من فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية، قائلًا إن موسم 2023-2024، سيبقى استثنائيًا في مسيرة كيان أصبح ينافس أرقامه المحققة، حيث تجاوزت بطولات الهلال أكثر من 420 بطولة، نالها على مستوى كافة الألعاب الرياضية بمختلف الفئات العمرية للجنسين، كما تحدث عن إنجازه التاريخي في موسوعة جينيس، بتحقيق 34 فوزًا متتاليًا، ليصبح صاحب أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ أندية كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الهلال عن بياناته المالية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1 مليار و90 مليون و609 ألف ريال، فيما بلغت مصاريف تنفيذ النشاط، مبلغ 923 مليون و538 ألف ريال، ليصبح صافي الربح، مبلغ 33 مليون و375 ألف ريال.

وفي هذا السياق، دشّن الهلال قائمة الأعضاء الذهبيين لمؤسسة أعضاء الهلال غير الربحية لموسم 2023-2024، بدعم بلغ إجماليه 188 مليون و700 ألف ريال، حيث جاء صاحب السمو الملكي الوليد بن طلال، في صدارة الأكثر دعمًا للنادي، بمبلغ 182 مليون و600 ألف ريال، فيما جاء فهد بن نافل، في المركز الثاني بين الأكثر دعمًا للمؤسسة، بمليون ريال.

وذكر بيان الهلال بأن النادي تعاقد مع 6 رعاة جدد خلال الموسم الرياضي، ليبلغ العدد الإجمالي 17 راعيًا في الموسم، بنسبة زيادة تبلغ 54%، كما ارتفعت إيرادات الرعاية بنسبة 89%.

GOAL

وكشف الهلال عن الأداء المالي للأكاديميات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات، مبلغ 34 مليون و562 ألف و796 ريال، فيما أنفق النادي 26 مليون و774 ألف و307 ريال، ليبلغ صافي الربح مبلغ 7 ملايين و788 ألف و489 ريال.