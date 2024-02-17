مورينيو : رونالدو "الكسول" كان يمكنه التفوق على ميسي!

كارثة غيرت مسيرته بشكل كامل

يؤمن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بأن النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو كان يمكنه التفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي، لولا الإصابات التي تعرض لها.

مورينيو سبق له العمل مع رونالدو الظاهرة عند قدومه إلى برشلونة من آيندهوفن الهولندي، حيث كان يعمل وقتها البرتغالي كمساعد لبوبي روبسون مدرب الفريق الكتالوني بتلك الفترة.

مورينيو قال عن الظاهرة خلال المقابلة التي أجريت على قناة "FIVE Youtube" مع النجم الإنجليزي ريو فيرديناند:كان لاعبًا مجنونًا بكل المقاييس مع برشلونة قبل أن تأتي الإصابات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف عن إمكانية تفوقه على ميسي من دون إصابات:"نعم، كان يحصل على الكرة في منتصف الملعب ويهاجم ويراوغ ويفعل أشياء مجنونة لا يمكن تصديقها".

وأوضح:"كان كسولًا ويتدرب بدافع الاستمتاع فقط وليس بهدف الانضباط والالتزام، مثل أي فتى برازيلي يأتي من على الشواطىء لممارسة كرة القدم، ولكنه لعب موسمًا واحدًا فقط مع برشلونة قبل الذهاب لإنتر والتعرض للإصابة الشهيرة".

وقال مورينيو عن قصة جمعته بالظاهرة:"وصل رونالدو قبل يوم من نهائي كأس السوبر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وخلال فترة الإعداد كان لدينا مهاجم أرجنتيني اسمه بيتزي الذي قدم مستويات مبهرة وقتها، ولكن وصول رونالدو من آيندهوفن تسبب في تغيير كل شيء، لم نكن نعرف الكثير من المعلومات عنه، باستثناء السيد بوبي روبسون الذي كان يعرف عنه كل شيء".

وواصل حديثه:"روبسون قال إن الفريق غدًا سيتواجد فيه رونالدو وفيجو وستويشكوف بالهجوم، قلت له أنت بهذه الطريقة تقتل بيتزي، سألني بعدها هل تريد أن تكون رجلًا لطيفًا أم تفوز بكأس السوبر؟ أجبته بأنني أريد الفوز بالطبع وهذا ما تعلمته منه".

يذكر أن مورينيو عمل كمترجم ومساعد مدرب في برشلونة منذ 1996 إلى 2000، وانتقل بعدها ليكون الرجل الأول في بنفيكا ثم أونياو ليريا وبورتو وتشيلسي، ليشق طريقه ليكون أحد أهم المدربين في العصر الحديث.