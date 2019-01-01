مورينيو يوضح لأبوتريكة سبب قلة جودة المدرب العربي

كأس آسيا بها مدرب عربي واحد فقط

فيسبوك تويتر عبده الليثي

طرح محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، سؤالًا على البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد.

ويتواجد الثنائي في الاستوديو التحليلي لمباراة قطر والسعودية، وهي الأولى للبرتغالي في قنوات "بي إن سبورتس".

وسأل تريكة، مورينيو عن سبب تواجد مدرب عربي وحيد في بطولة كأس الأمم الآسيوية الحالية، وتواجد المدرب الأجنبي بكثرة، وهل إمكانيات المدرب العربي لم تفرض نفسها على الساحة؟. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

ورد مورينيو: "هذا خطأكم، أنتم تجلبون المدربون الأجانب لبلدانكم لكي يدربون فقط وليس لتعليم، يجب أن يقوموا بتكوين أساس قوي من المدربين المحليين".

وأضاف مورينيو: "على سبيل المثال، إذا أتيت للتدريب في قطر لن تقتصر مهمتي على تدريب المنتخب فقط، يجب أن تطلبوا من المدربين الكبار تأثير أكبر على المحليين".

وتابع البرتغالي: "هناك الكثير من المدربين الرائعين في المنطقة العربية، مثل إيركسون وكيروش وكوبر، وفيريرا مدرب السد القطري، فهو مميز، يجب على جميع المدربين أن يكونوا لديهم تأثير على المحليين".

واختتم: "يجب أن المدربين الأجانب يعلموا المحليين، والعكس، فأنا على سبيل المثال أريد أن أتعلم منكم لأنكم تعرفون أكثر مني في الكرة الأسيوية".

وكان مورينيو قد تمت إقالته مؤخرًا من تدريب مانشستر يونايتد، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي.