مورينيو يُنهي صمته حول عرض بنفيكا والعودة للتدريب

المدرب البرتغالي ارتبط في الفترة الأخيرة بالعودة للتدريب مرة أخرى من بوابة ناديه السابق

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنه لا يخطط للعودة مرة أخرى لعالم التدريب في الفترة القادمة.

مورينيو أنهى مسيرته مع يونايتد الشهر الماضي، بعد قرار النادي الإنجليزي بإقالته وتعيين أولي سولشار بدلاً منه.

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بعض التكهنات أثيرت حول المدرب البرتغالي، بعدما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" تلقيه عرضاً رسمياً للعودة إلى بنفيكا.

وتحدث مورينيو للتليفزيون البرتغالي قائلاً:"لم أتورط يوماً ما في أي أخبار بالتأكيد أو النفي لأي عروض".

وأضاف:"لا أفضل الزج بإسمي في مثل هذه القصص التي تقوم بتغذية وسائل الإعلام".

⭕️ اَلان شيرر - مانشستر يونايتد



لك أن تتخيل أن السير أليكس فيرجسون طلب ضم هذا اللاعب ثلاث مرات خلال مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد، فلقد كان شيرر مهاجمًا من طراز فريد يصعب تكراره بالتأكيد. pic.twitter.com/fwEsRDC4hI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

وتابع:"احترامي لبنفيكا ورئيس النادي العظيم يجبرني على تأكيد عدم وجود أي عروض منهم".

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واستكمل:"لا توجد لدي أي نية للعمل في البرتغال بالوقت الحالي، أفضل شيء لجماهير بنفيكا الآن هو مساندة المدرب الحالي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يعتبر أيضاً ضمن الوجهات المحتملة لمورينيو، نظراً للمستوى السيء للفريق تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.