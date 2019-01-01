النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

مورينيو يُنهي صمته حول عرض بنفيكا والعودة للتدريب

التعليقات()
Getty Images
المدرب البرتغالي ارتبط في الفترة الأخيرة بالعودة للتدريب مرة أخرى من بوابة ناديه السابق

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أنه لا يخطط للعودة مرة أخرى لعالم التدريب في الفترة القادمة.

مورينيو أنهى مسيرته مع يونايتد الشهر الماضي، بعد قرار النادي الإنجليزي بإقالته وتعيين أولي سولشار بدلاً منه.

بيبي: ريال مدريد مقبرة المدافعين

اختيارات المحررين

بعض التكهنات أثيرت حول المدرب البرتغالي، بعدما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" تلقيه عرضاً رسمياً للعودة إلى بنفيكا.

وتحدث مورينيو للتليفزيون البرتغالي قائلاً:"لم أتورط يوماً ما في أي أخبار بالتأكيد أو النفي لأي عروض".

وأضاف:"لا أفضل الزج بإسمي في مثل هذه القصص التي تقوم بتغذية وسائل الإعلام".

وتابع:"احترامي لبنفيكا ورئيس النادي العظيم يجبرني على تأكيد عدم وجود أي عروض منهم".

برشلونة يحسم صفقة دي يونج والإعلان الرسمي قريبًا

واستكمل:"لا توجد لدي أي نية للعمل في البرتغال بالوقت الحالي، أفضل شيء لجماهير بنفيكا الآن هو مساندة المدرب الحالي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يعتبر أيضاً ضمن الوجهات المحتملة لمورينيو، نظراً للمستوى السيء للفريق تحت قيادة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

الموضوع التالي:
سالم العجالين: احترامنا للمنتخب السوري وراء فوزنا عليه
الموضوع التالي:
ياسين بخيت: نستحق الفوز على سوريا لأن اهتمامنا بالفعل وليس الكلام
الموضوع التالي:
ترتيب مجموعات كأس آسيا 2019 | الأردن أول المتأهلين لدور الـ16 والإمارات تتصدر مجموعاتها
الموضوع التالي:
كأس آسيا - بأقل مجهود الإمارات تخطف الصدارة من الهند بهدفين
الموضوع التالي:
تحليل | لماذا سيكون رونالدو «الأسعد» بصفقة يوفنتوس الجديدة؟
إغلاق