مورينيو يكشف متى سيعتزل مهنة التدريب

تصريحات استثنائية من الاستثنائي..

استبعد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن يعتزل مهنة التدريب خلال فترة قريبة، معتبرًا أنه لا يزال "صغيرًا" وأمامه من 10 لـ15 عامًا حتى يكتب نهاية مسيرته.

مورينيو يصنف كأحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، حيث حقق 26 بطولة وأشرف على تدريب نخبة الأندية الأوروبية وفي مقدمتهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

السبيشال وان في تصريحات له اعتبر أن مهنة التدريب تسير في حمضه النووي، كما كشف عن أنه "شخص متواضع" رغم ما قد يظنه الناس عكس ذلك.

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المدرب البرتغالي قال "عمري 57 عامًا، صغير جدًا بالنسبة لمهنتي، لذلك لن أتفاجأ إذا كان أمامي 10 إلى 15 عامًا في الملاعب".

كما أضاف "هناك فارق بين النجاح وبين المسيرة المهنية الناجحة، النجاح لحظة يمكن أن يرتبط بموهبتك، ولكن يمكن أن يكون مجرد حقيقة أنك في مكان معين في اللحظة المناسبة، في الوقت المناسب".

وتابع "أما المسيرة الناجحة فهي أن الاستمرار في النجاح عامًا تلو الآخر، لطالما أردت شيئًا مثل هذا، إنه جزء من حمضي النووي، إذا أحببت ما أفعله، إذا كنت أشعر بالانتعاش، فهذا دافع، فأنا دائمًا أحب أن آخذ اللاعبين إلى بُعد مختلف".

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"أعلم أن الناس ربما لا تفكر في هذا بشأني، ولكنني أعتبر نفسي شخصًا متواضعًا للغاية وأحاول دائمًا التعلم وأن أكون الأفضل، وهذا النوع من العمل الخبرة فقط هي من تجعلنا أفضل فيه."

"أعتقد أنني اليوم أفضل بكثير مما كنت عليه قبل 10 أو 20 عامًا. الجميع يقول أن مسيرتي طويلة، هذا صحيح لكنني لا أرى النهاية، أشعر بنفس الشغف والرغبة نفسها في التعلم كل يوم، أستمتع حقًا، شعري الأبيض بالتأكيد ليس له علاقة بعمل مرهق!."

وأتم "الوصول الآن للعمل كمدير فني ليس بصعوبة ما كان عليه الأمر في الماضي، قبل 20 أو 30 عامًا كان التركيز على اللاعبين السابقين فقط، أما الآن فطرق العمل كمدرب باتت كثيرة".

يذكر أن مورينيو يعيش فترة مميزة في مسيرته حاليًا مع توتنهام، حيث يقود السبيرز إلى صدارة ترتيب البريميرليج بأداء أكثر من رائع يجعله من المرشحين للظفر باللقب بنهاية المطاف.