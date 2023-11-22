مورينيو يكشف العقبة الرئيسية في طريق عودته إلى ريال مدريد ويرشح هذا المدرب لقيادة الملكي!

المدرب البرتغالي المخضرم لم يفقد اتصاله العاطفي بريال مدريد..

لم يخف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي رغبته في فكرة العودة من جديد إلى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، رغم اعترافه أن هناك عقبة كبيرة في سبيل تحقيق ذلك.

مورينيو أجرى مقابلة مع قناة "Rai" الإيطالية، تحدث خلالها عن فكرة التدريب في دوري روشن السعودي، وسُئل خلالها عن إمكانية عودته من جديد إلى ريال مدريد.

وقال مورينيو: "العودة إلى ريال مدريد؟ عندما يكون لديك مدرب رائع، لماذا يجب أن تفكر في آخر"، في إشارة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للنادي الملكي.

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وأضاف: "أعرف فلورنتينو بيريز جيدًا، هو رجل فائق الذكاء، لديه أفكار واضحة للغاية، وكمشجع لريال مدريد أتمنى أن يبقى أنشيلوتي هناك، فهو المدرب المثالي للنادي".

وقال مورينيو في ختام حديثه: "أنا متأكد من أن أنشيلوتي سيقرر البقاء بمجرد أن يتصل به بيريز، آمل أن يُنهي ريال مدريد الموسم بشكل جيد".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مورينيو مع روما في نهاية الموسم، وهو ما يشعل الكثير من التكهنات حاليًا حول مستقبل المدرب البرتغالي المخضرم.