"مورينيو يفوز بالألقاب أينما ذهب وسيفعلها مع توتنهام"

لاعب توتنهام واثق من تحقيق فريقه للبطولات تحت قيادة المدرب البرتغالي

يعتقد داني روز، لاعب توتنهام أن فريقه سيحقق البطولات تحت قيادة، جوزيه مورينيو المدرب الحالي للفريق.

وتعاقد توتنهام مع جوزيه مورينيو، في شهر نوفمبر الماضي، خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وقال روز في تصريحات صحفية: "أيا كان الفريق الذي كنا نلعب أمامه مع ماوريسيو، فكنا نعتقد أن الفريق بإمكانه الفوز".

وواصل: "لا يختلف الأمر مع مورينيو الآن، فهو يفوز بالبطولات أينما ذهب وتلك الحقيقة، ومن الواضح أن كأس الاتحاد الإنجليزي هدفاً لمورينيو". ويستعد توتنهام لمواجهة ميدلزبره، مساء اليوم في إطار مباريات إعادة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد نهاية المباراة الأولى بالتعادل".

وتابع: "بالنسبة للمربع الذهبي في البريميرليج ، فهو صعب الآن ولكن عند تولي مورينيو كنا في المركز العاشر ثم قلصنا الفارق مع صاحب المركز الرابع بأربع نقاط ولكن تراجعنا بعد ذلك".

وأكمل: "فترة أعياد الميلاد قدمنا العديد من المباريات الجيدة، ولكن اتهمنا البعض أننا لم نكن حاسمين بالشكل اللازم، ولكن ما يؤلمني أنها كانت مجرد حالة نقص تركيز، ولكننا نجحنا نوعاً في السيطرة على الأجواء".

مورينيو: لا أشعر بالغيرة من جوارديولا وكلوب

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن من ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن صاحب المركز الرابع.