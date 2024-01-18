مورينيو يفجر ثورة غضب في روما بعد رحيله

جماهير ذئاب العاصمة تلقت صدمة كبرى

تحركت جماهير نادي روما، احتجاجًا على قرار ملاك النادي الحاليين بشأن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب تراجع النتائج.

وجاء قرار الإقالة بعد سقوط ذئاب العاصمة أمام ميلان بنتيجة (3-1)، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، والذي تراجع فيه ترتيب روما إلى المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

وكشف موقع "فوتبول إيطاليا"، أن جماهير روما تلقت صدمة كبرى بعد علمها بقرار إقالة مورينيو، حيث يجد هذا القرار معارضة كبيرة من أنصار الذئاب حيث يرون أن المدرب البرتغالي هو الأنسبة لقيادة الفريق، حتى مع تراجع النتائج.

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وعبر قطاع كبير من جمهور روما عن غضبه من القرار، حيث قاموا بوضع لافتة كبيرة خارج تريجوريا (مقر تدريبات الفريق)، تطالب المالك الأمريكي دان فريدكين بمغادرة النادي.

وقامت جماهير الجياليروسي، بتفعيل "هاشتاج" (رحيل فريدكين)، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لإعلان رغبتهم في رحيل المالك بعد قرار إقالة مورينيو.

مورينيو قاد روما خلال عامين ونصف، تمكن خلالهم من قيادة الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما وصل لنهائي الدوري الأوروبي لكنه خسره أمام إشبيلية، إذ لعب 138 مباراة، حقق خلالها 68 انتصارًا و30 تعادلًا و40 خسارة.

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