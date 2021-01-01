مورينيو يشعل الحرب مع سولشاير: سون محظوظ أن والده أفضل منك!

عادات الاستثنائي..

اشتعلت حرب كلامية جديدة بين جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، وأولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إثر مباراة الفريقين يوم الأحد.

وكان مانشستر يونايتد قد حوّل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، في الوقت الذي ألغى فيه حكم المباراة هدفًا آخر للمانيو في الشوط الأول لوجود خطأ على سكوت ماكتومياني تجاه هيونج مين سون.

قرار إلغاء الهدف أثار ضجة كبيرة للغاية باعتبار أن ماكتوميناي لم يتعرض بقوة لسون من وجهة نظر مانشستر يونايتد، ليخرج سولشاير ويهاجم المهاجم الكوري الجنوبي.

المدرب النرويجي قال "المباراة انتهت، إذا كانت اللعبة واضحة للغاية لما احتاج الحكم للذهاب ورؤية اللقطة، لقد كان هدفًا مثاليًا على أي حال".

كما أضاف "لا ينبغي أن ننخدع، يجب أن أقول إذا فعل ذلك ابني وسقط ثلاث دقائق واحتاج لعشرة زملاء ليقف مرة أخرى، لما منحته الطعام!، لم ننخدع، أما الحكم فلقد انخدع".

التصريحات عن سون والخداع والأبناء لم تمر مرور الكرام على مورينيو، الذي انفجر في وجه الصحافة مهاجمًا سولشاير على طريقته الخاصة.

مورينيو قال "دعني أخبرك أولًا أنني متعجب للغاية من تعليق أولي حول سون، لم تسألني عن الأمر، لقد تحدثت مع أولي بالفعل عن ذلك لأنني قابلته منذ دقائق".

وتابع "إذا أنا من قلت أن لاعب في فريق آخر لو كان ابني لما منحته طعامًا أو شيء من هذا القبيل، كيف كانت ردود الأفعال لتكون؟".

"إنه أمر حزين للغاية وحقًا المحزن أكثر أنك لم تسألني عن الأمر، إنه حقًا أمر محبط أنك لا تملك الصدق الأخلاقي لتعاملني بنفس الطريقة التي تعامل بها الآخرين"

واختتم مورينيو "سون محظوظ للغاية أن والده شخص أفضل من أولي، أنا أب وكأب أنت دائمًا تُطعم أبنائك مهما كان ما يفعلوه، إذا كنت لتسرق من أجل إطعام أبنائك فستسرق، أنا محبط للغاية".

الجدير بالذكر أن سون استطاع أن يحرز هدف توتنهام الوحيد في شباك مانشستر يونايتد هذا المساء رغم الهزيمة في نهاية المطاف بثلاثية.