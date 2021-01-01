مورينيو: بوجبا كان يجب أن يطرد ولم أعد أفهم تقنية الفيديو

مورينيو وتصريحات مثيرة للجدل عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد

قال المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو إن النتيجة كان من الممكن أن تتغير حيث كان من المفترض أن يحصل بول بوجبا على بطاقة حمراء، مؤكدًا أنه لم يعد يفهم آلية عمل تقنية الفيديو.

وحسم مانشستر يونايتد قمة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه لانتصار هام خارج قواعده على حساب مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة قال مورينيو إن فريقه واجه الكثير من اللاعبين الأقوياء في خط الوسط وكانت المباراة صعبة ضد خصم قوي، ولكن الخسارة لم تكن مستحقة من وجهة نظره.

وأضاف: "كانت لدينا مناسبات رائعة لتسجيل الهدف الثاني في الوقت الذي أشارت فيه النتيجة للتعادل السلبي، ضربنا العارضة في فرصة كان خطيرة للغاية وكنا قريبين بشدة".

وتابع: "مباراة جيدة بكل تأكيد، لكن كان رأيي أننا لا نستحق هذه النتيجة على الإطلاق، لم نكن محظوظين لأنه ربما يجب أن يحصل بول بوجبا على بطاقة حمراء بسبب ضربته بمرفقه لسيرج أورييه".

وأردف: "لا أعرف أي شيء بعد الآن بخصوص آلية عمل تقنية الفيديو، لقد شاهدت ما حدث في مباراة فولهام ووولفرهامبتون، لم أعد أفهم أي شيء، أحيانًا تحصل على أشياء وأحيانًا لا تفهم لماذا، لا أعرف كيف أعلق".

وأكد: "في الشوط الثاني سارت الأمور ضدنا أيضًا، لقد سجلوا لكن رد فعلنا يستحق هدفًا ثانيًا بالنسبة لنا، ثم سجلوا هدفًا ثالثًا لكن رد فعلنا يستحق هدفًا ثالثًا أأيضًا".

واسترسل: "لقد خسرنا لكني امتدح لاعبي فريقي، ليس لدينا أي شكوى، بالنسبة لي من الصعب جدا بالنسبة لي تحليل المباريات مع وسائل الإعلام، أنا دائما أتعرض للنقد عندما أحاول التحليل لذلك أفضل أن أكون عامة".

وقال أيضًا: "لكي أكون عامًا ويكون حديثي شاملًا، أعتقد أننا خسرنا أمام فريق جيد جدًا، أثني على لاعبي فريقي وأثني على ما قدمه مانشستر يونايتد أيضًا في مباراة اليوم."

واختتم تصريحاته قائلًا: "نحن ننظر إلى الأمام ونريد حجز مركز بين أندية المربع الذهبي، الجميع يعلم صعوبة المنافسة وصعوبة الأمر ولكن كل شيء ما زال في الملعب".

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وبذلك الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 63 في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة رقم 49 في المركز السابع.