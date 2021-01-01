مورينيو يرسل رسالة إلى كين: استمر كما أنت ولا أهتم بالمستقبل الآن!

تصريحات معتادة من الاستثنائي..

طالب جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، نجم فريقه هاري كين بأن يواصل العطاء بكل ما لديه في الفترة المقبلة ويتجاهل اهتمام عمالقة أوروبا بالتعاقد معه.

وكانت الصحف الإسبانية قد كشفت في الساعات الماضية أن برشلونة يفكر جديًا في التعاقد مع كين، كما طُرح اسمه لخلافة سيرخيو أجويرو في مانشستر سيتي.

وأثناء وجوده في التوقف الدولي مع منتخب إنجلترا، سُئل كين عن مستقبله وأجاب بصورة غامضة بأنه لا يعرف ما سيحدث، وكان لمورينيو رأي خاص حول ما قاله.

السبيشال وان أجاب على سؤال حول إذا ما كان يريد إجابة أكثر وضوحًا من كين بقوله "لا لا، أريد فقط هاري أن يكون معنا كما كان في الفترة الماضية".

كما أضاف "أريد من هاري أن يكرر أمام نيوكاسل نفس الأداء الذي ظهر به أمام أستون فيلا، نفس الالتزام والرغبة والقيادة، وأعلم أنه سيفعل".

وتابع الاستثنائي "لا يمكنني لعب هذه اللعبة (بخصوص الانتقالات)، يجب أن أركز على ما هو عليه بالنسبة لنا، والجهد الذي يبذله لنا ولمنتخب إنجلترا فقط".

واختتم مورينيو مجيبًا عن فرضية فشل موسمه إذا ما عجز السبيرز عن التواجد في المربع الذهبي "لا أريد أن أتحدث عن هذا الاحتمال لأنني لا أريد أن أكون متشائمًا وأحاول توقع السيناريوهات وأقيم الموسم قبل أن ينتهي".

الجدير بالذكر أن توتنهام حاليًا يحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع تشيلسي.

كما من الجدير بالذكر أن هاري كين سجل بقميص توتنهام هذا الموسم 27 هدفًا بمختلف المسابقات وصنع 16 آخرين، ويمتد عقده مع النادي اللندني حتى صيف 2024.