مورينيو يرحب بتدريب البرتغال، ولكن بشرط!

محادثات إيجابية بين الاتحاد البرتغالي ووكيل أعماله

رحب جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بفكرة العمل كمدرب للبرتغال، بعد إقالة فرناندو سانتوش من تدريب الفريق.

البرتغال ودعت بطولة كأس العالم قطر 2022 من دور الثمانية بعد الهزيمة من المغرب، ليقوم الاتحاد البرتغالي بالتخلي عن خدمات سانتوش، ويظهر بعدها اسم مورينيو ضمن المرشحين لخلافته.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أكدت أن جورج مينديش وكيل مورينيو اجتمع مع الاتحاد البرتغالي، وخرج بنتائج إيجابية من هذا الاجتماع، بترحيب مدرب روما بقيادة منتخب بلاده.

ولكن مورينيو أصر على الاحتفاظ بوظيفته الحالية كمدرب لروما، مع إدارة منتخب البرتغال في نفس الوقت لإيمانه الشديد بالمشروع الذي يحاول الاتحاد القيام به.

ومن المقرر أن يدخل المدرب المخضرم في محادثات مع روما لإقناع النادي الإيطالي بالبقاء معه والجمع بين الوظيفتين، وذلك لصعوبة فكرة التخلي عن حلم تدريب بلاده، ولرغبته الواضحة في الاستمرار مع الذئاب لتحقيق هدفه الرئيسي بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأما بالنسبة للاتحاد البرتغالي فيعتبر السيناريو المثالي هو رحيل مورينيو عن روما، لكن العلاقات الجيدة بين الطرفين قد تجعل الأمور أكثر مرونة.

جدير بالذكر أن مورينيو يمر بتجربة جيدة مع روما ويحظى بثقة ملاك النادي بعدما حقق لقب دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الماضي.