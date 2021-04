مورينيو يحصل على وظيفتين بعد رحيله عن توتنهام بـ10 أيام

حصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على وظيفتين دفعة واحدة، بعد 10 أيام فقط من رحيله عن نادي توتنهام الإنجليزي.

توتنهام أعلن إقالة مورينيو في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب اهتزاز النتائج وسوء علاقته باللاعبين.

صحيفة "The Sun" الإنجليزية أعلنت عن انضمام مورينيو له كمحلل رياضي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يقوم بتحليل المباريات على الصحيفة فيما تبقى من الموسم الحالي وخلال بطولة يورو 2020 في الصيف.

وسيكتب البرتغالي بشكل مستمر في عمود ثابت له بالصحيفة، خلال البطولة التي تبدأ في 11 يونيو وتنتهي في 11 يوليو القادم.

“It’s something new, it’s incredible.”



𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! 🚨



