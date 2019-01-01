مورينيو يحدد شروطه للعودة إلى ريال مدريد

المدرب البرتغالي رفض عرضاً من بنفيكا لكنه متحمس للانتقال إلى النادي الإسباني

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، ترحيبه بالعودة مرة أخرى لتدريب ريال مدريد.

مورينيو تمت إقالته من تدريب يونايتد الشهر الماضي، بعد سلسلة من النتائج الهزيلة للشياطين الحمر، ليأتي بدلاً منه النرويجي أولي سولشار.

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تكهنات عديدة أثيرت حول مستقبل البرتغالي، وسط أنباء عن عرض من ناديه السابق بنفيكا قوبل بالرفض.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت رغبة فلورينتينو بيريز رئيس ريال في عودة مورينيو لمدريد مرة أخرى.

ويرجع لذلك للنتائج المُحبطة للفريق على جميع المستويات سواء المحلي والأوروبي.

🔴 ربما اشتهر اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو بتدخلاته العنيفة ضد خصومه، ولكن لاعب جالطة سراي السابق تورط في مشاجرة بالأيدي مع زميله في الفريق التركي صابري، ولم تنتهِ المشاجرة إلا بتدخل زملائهم. pic.twitter.com/05q4xBe5wP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

وكان آخرها السقوط الُمدوي من ريال سوسيداد الأحد الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو، مما وضع وظيفة الأرجنتيني سانتياجو سولاري على المحك.

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وأشارت الصحيفة أن مورينيو وضع شرطين لعودته، الأول هو الحصول على ضمانات كافية بخصوص الأموال التي سينفقها لتدعيم صفوف الفريق.

وأيضاً أخبر بيريز بحاجة ريال لتدعيم قوي في خط الدفاع والهجوم، خاصة الأخير الذي تأثر برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يرغب في ضم نجم آخر بحجمه.

يُذكر أن ريال يحتل حالياً المركز الخامس بجدول الدوري، بينما يلعب ضد أياكس أمستردام في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.