مورينيو يُحبط باريس سان جيرمان: معجب باحترافية آلي!

هل يبقى؟

خصّ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، ديلي آلي بثناء استثنائي بعد مستواه المذهل في مباراة مارين بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسحق توتنهام نظيره بخماسية نظيفة شارك آلي في ثلاثة أهداف منها بالصناعة، كما قدّم مستويات مميزة رغم جلوسه بديلًا في أغلب مباريات السبيرز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولا يزال مستقبل الدولي الإنجليزي غامضًا، فما بين شائعات عن اهتمام مدربه السابق ماوريسيو بوتشيتينو بجلبه إلى باريس سان جيرمان، وشائعات عن اهتمام إنتر وعدد آخر من الأندية الكبرى به.

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بدوره، قد يدحض مورينيو فرضية الرحيل بسبب إشادته الكبيرة به، إذ قال "أنا سعيد حقًا بسلوكه في المباراة، بالطبع لم نرغب في المخاطرة كثيرًا".

كما أضاف "الملعب خطير بعض الشيء والحماس قد يؤدي إلى الإصابات، لكني سعيد حقًا، فقد أظهر آلي وكذلك جيدسون فيرنانديش احترافية وديناميكية جيدتين".

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وتابع "قدم آلي أداءً جيدًا اليوم، لم تكن المباراة مقياس للجودة ولكن الاحترافية وطريقة التعامل منه كانت مذهلة، أنا سعيد جدًا، لن أتفاجأ إذا بدأ أساسيًا يوم الأربعاء".

وأتم "بالطبع في كأس كاراباو وصلنا إلى هدفنا وهو المباراة النهائية، أما اليوم فهي خطوة صغيرة ليس إلا. في الدوري، الجدول مزيف بعض الشيء، حققنا بعض النتائج الجيدة وبعض النتائج المخيبة، لكنها ليست سيئة على الإطلاق".

الجدير بالذكر أن مورينيو سيلتقي مع غريمه اللدود بيب جوارديولا وناديه مانشستر سيتي في نهاية شهر فبراير المقبل بنهائي كأس كاراباو، وعينه على اللقب الأول للسبيرز منذ 2008، والرابع له في مسيرته التدريبية.