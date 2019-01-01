مورينيو يتوقع طرفي نهائي دوري الأبطال

هل يصدق توقع السبشال وان؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع جوزيه مورينيو وصول يوفنتوس وبرشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلعب يوفنتوس ضد أياكس أمستردام فيما سيواجه برشلونة فريق مانشستر يونايتد في ربع نهائي البطولة، ويرى المدرب البرتغالي أن الفريقين مرشحان بقوة للمنافسة على اللقب.

إذ قال لوكالة الأنباء إيه أف بي "الجميع يتحدث عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكني أفضل الحديث عن يوفنتوس وبرشلونة".

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أضاف "أدرك أن الجميع يُركز على الأفراد، لكني كمدرب أرى كرة القدم وأتعامل معها كلعبة جماعية. برشلونة ويوفنتوس فريقان مرشحان بقوة للفوز بالنهائي، لكني أراقب أيضًا بورتو والأندية الإنجليزية وأياكس".

أتم "برشلونة ويوفنتوس يمتلكان الخبرة والموهبة واللاعبين ذو الموهبة الخاصة. الطبيعي أن الفريق يُصبح أفضل بامتلاك لاعب من طراز خاص".

يُذكر أن مورينيو تُوج بدوري الأبطال مرتين خلال مسيرته، الأولى مع بورتو عام 2004 والثانية مع الإنتر عام 2010.