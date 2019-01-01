بيرلو: رونالدو ويوفنتوس سيُدمران أياكس بدنيًا

النجم المعتزل يتحدث عن يوفنتوس ودوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد أندريا بيرلو أن يُكرر أياكس أمستردام ما فعله مع ريال مدريد ضد يوفنتوس خلال مواجهة الطرفين في ربع نهائي دوري الأبطال.

أياكس كان قد خسر أمام الريال في ملعبه 2-1 لكنه حقق معجزة كروية بانتصاره في مدريد 4-1 وخطف بطاقة التأهل لدور الـ8، وسار يوفنتوس على خطاه بتعويض خسارته ذهابًا أمام أتلتيكو مدريد 2-0 والفوز في تورينو 3-0.

بيرلو تحدث عن المواجهة القادمة قائلًا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت "يوفنتوس يستهدف أوروبا الآن، لقد غيروا عقليتهم. كريستيانو رونالدو قرر تغيير حياته في عُمر الـ33، وهذا يعني أنه يمتلك حوافز هائلة، وقد استقر جيدًا وسريعًا جدًا".

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أضاف "هناك دومًا نقطة تحول في الموسم، مباراة مثالية تُغير الموسم. أعتقد أن يوفنتوس قادر على تحطيم أياكس بدنيًا، كانت قرعة جيدة له".

"أياكس هزم ريال مدريد لكن الريال كان يفتقد للتنظيم بصورة نادرة الحدوث، هذا لن يحدث مع يوفنتوس. الفريق قادر على الفوز بدوري الأبطال شرط ألا يكرر ما فعله في مدريد".

يُذكر أن رونالدو تُوج مع ريال مدريد بالنسخ الثلاثة الأخيرة لدوري الأبطال، وقد تفوق في إحداها على يوفنتوس حين هزمه 4-1 عام 2017.