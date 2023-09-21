مورينيو يتعجب من لاعبه: لا أفهمه .. حصل على راحة ثلاثة أيام وأصيب بعد 27 دقيقة!

جوزيه مورينيو يخرج عن شعوره بسبب نجم روما

خرج البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، عن شعوره؛ بسبب أحد نجومه، وذلك بعد مباراة شيريف تراسبول المولدوفي.

روما انتصر مساء يوم الخميس، على نادي شيريف، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي 2023-2024.

وأندهش مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت"، من كثرة إصابات نجمه البرتغالي ريناتو سانشيز؛ قائلًا: "لا أفهمه.. تكرر نفس الأمر عندما كان لاعبًا في بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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وأضاف المدرب البرتغالي؛ وهو غاضب: "لقد لعب ريناتو (45 دقيقة فقط)، يوم الأحد الماضي، ثم أخذ راحة 3 أيام، قبل أن يصاب في مباراة شريف، بعد 27 دقيقة فقط".

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى فريق العاصمة الإيطالية، في صيف العام الحالي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.