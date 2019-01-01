مورينيو يبتعد عن ريال مدريد ويقترب من باريس سان جيرمان

المدرب البرتغالي يتواجد في قطر حاليًا وتقارير صحفية إسبانية رجحت أن يكون قد اتفق مع ناصر الخليفي بالفعل لتولي مسؤولية باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد قد يكون قريبًا من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "التشرينجيتو" والذي أكد أن مورينيو الذي كان ضمن أولويات ريال مدريد في الموسم المقبل أصبح في خبر كان بالنسبة لإدارة النادي الملكي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت على وجود خلاف بين مورينيو وإدارة النادي الإسباني أنهت فكرة عودته لتدريب الفريق من جديد هذا الموسم.

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وكان مورينيو هو المرشح الثاني لتدريب ريال مدريد حاليًا بعد زين الدين زيدان لكن الخلاف بينه وبين الإدارة أنهى كل شيء، كما أنهى الخلاف بين زيدان والإدارة فكرة عودة الفرنسي.

وعانى فريق باريس سان جيرمان هذا الموسم من الخروج الثالث على التوالي من دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد عودة مذهلة لمانشستر يونايتد في نتيجة لقاء العودة.

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جدير بالذكر أن مورينيو كان قد تواجد في قطر بالفترة الماضية لتحليل عدد من المباريات لصالح شبكة "بي ان سبورتس" كان من ضمنها لقاء كلاسيكو الدوري الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة.