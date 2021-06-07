مورينيو يؤكد انتهاء أيام دي خيا في مانشستر يونايتد

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد يؤكد انتهاء أيام دافيد دي خيا وحلول عصر دين هندرسون.

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد باللاعب الشاب دين هندرسون حارس مرمى الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو لصالح صحيفة "تايمز"، وأكد خلالها أن هندرسون هو الأجهز الآن لحماية عرين فريقه الأسبق.

وقال مورينيو: "أعتقد أنهما حارسان جيدان، لا أعتقد أنهما استثنائيان، أو بمعنى أدق في حالة هندرسون فهو لم يصبح استثنائي بعد، لكنه في الطريق".

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وأضاف: "لقد قابلته من قبل في مانشستر يونايتد، عندما كان أصغر عمرًا، وأتذكر أنه كان يطلب مني دائمًا الخروج في إعارة".

وأكمل المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد: "كان يقول لي دائمًا سأخرج، وعندما أعود سيكون ذلك لأكون الرقم واحد في الفريق".

وأردف: "قال لي تلك الكلمات عندما كان مجرد الخيار الرابع في حراسة المرمى، وهو فتى يملك ثقة مذهلة في النفس، أعتقد أنه أصبح جاهزًا ليكون الأساسي هناك".

جدير بالذكر أن هندرسون خرج بـ 12 مباراة بشباك نظيفة في الموسم المنصرم مع مانشستر يونايتد وتلقت شباكه 22 هدفًا في كل مشاركاته.