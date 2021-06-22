مورينيو: لم أرغب في رحيل دي بروينه عن تشيلسي

مفاجأة في كواليس رحيل البلجيكي

كشف جوزيه مورينيو مدرب روما وتشيلسي السابق، أنه لم يرغب في رحيل كيفين دي بروينه عن صفوف البلوز خلال فترة عمله مع النادي اللندني.

النجم البلجيكي غادر تشيلسي في 2014 إلى فولفسبورج مقابل 18 مليون جنيه استرليني، ولفت الأنظار في الدوري الألماني ليواصل التألق وينتقل لمانشستر سيتي.

مورينيو واجه العديد من الانتقادات على مر السنين بسبب سماحه برحيل اللاعب، لكن البرتغالي كشف عن تفاصيل جديدة.

ماذا قال مورينيو عن دي بروينه؟

المدرب البرتغالي قال في تصريحات لشبكة "talkSPORT": لقد أثار إعجابي لدرجة أنني اتخذت القرار بأي لا أريده أن يذهب على سبيل الإعارة، أردته أن يبقى وظهر كأساسي في أول مباراة لنا بالدوري الإنجليزي ضد هال سيتي"

وأضاف:"في المباراة الثانية وصلنا إلى أولد ترافورد وبعد ذلك جاء لي وقال، "أريد أن ألعب كل مباراة وأرغب في المشاركة بكل دقيقة".

وتابع:"وضع الكثير من الضغط وأراد المغادرة إلى ألمانيا، لأنه لعب هناك على سبيل الإعارة وكان سعيدًا جدًا، مارس ضغوطًا كبيرة من أجل الرحيل".

كيف وصف مورينيو مستوى اللاعب؟

البرتغالي استكمل حديثه قائلًا:"الجميع يعرفه ويعتبر من أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم".

وواصل مدرب روما:"رأيت تلك الصفقات فيه ولكنه لم يمتلك الخبرة والنضج الذي لديه الآن، لكن رؤيته كانت متواجدة بالفعل".

وأوضح:"كان يعرف جيدًا ما يريده، ولم يكن مستعدًا لخوض هذا الموسم في تشيلسي، حيث كان هناك الكثير من اللاعبين الجيدين بنفس الفريق ولم يتحلى بالصر".

وأنهى مورينيو:"أحيانًا نرتكب كمدربين بعض الأخطاء، لم يكن الأمر كذلك، رأيت أنه يمتلك القدرة الكافية ولكن هو من اختار الرحيل".

ماذا قدم دي بروينه مع مانشستر سيتي الموسم الماضي؟

البلجيكي سجل 10 أهداف وصنع 18 هدفًا في كل البطولات بقميص النادي الإنجليزي الحاصل على لقب الدوري.

وعلى الجانب الفردي حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في المسابقة بسبب كل ما قدمه على مدار الموسم.

اقرأ أيضًا ..

مكالمة تليفونية من مورينيو تحدد مصير راموس

مورينيو : مهمتي في روما مستحيلة وتوتنهام ليس لديه أي قصة نجاح

مورينيو مهاجمًا هازارد: لاعب رائع يتدرب بشكل سيئ!