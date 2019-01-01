مورينيو: لم أحتفل بثلاثية إنتر لكي أذهب إلى ريال مدريد

مورينيو يقول إن ريال مدريد كان السبب وراء عدم عودته إلى ميلانو للاحتفال بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 2010

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال جوزيه مورينيو إنه لم يعد إلى ميلانو للاحتفال بثلاثية 2010 التاريخية مع إنتر لكي يستطيع الذهاب إلى ريال مدريد.

وكان مورينيو قد قاد إنتر إلى الثلاثية الوحيدة في تاريخه وتاريخ الأندية الإيطالية عام 2010، حين حقق الفريق ألقاب الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وبخصوص ذلك، قال مورينيو إنه تجنب العودة إلى ميلانو من أجل الاحتفال مع الجماهير بالتتويج بالثلاثية عقب الفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا خوفًا من مشاعره.

وأضاف: "العودة إلى ميلانو بعد إنجاز كذلك ورؤية الأجواء الجماهيرية كانت بالطبع ستخلق الكثير من العواطف لدي بعد حقبة كتلك"

وتابع: "في حال عدت إلى هناك كان من الممكن أن تسيطر عليّ مشاعري بشكل يجعلني أتمسك بالبقاء في إنتر ولا أرحل إلى ريال مدريد كما تم الاتفاق المسبق معهم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

وحول ريال مدريد قال مورينيو: "لقد فكرت مع نفسي واتخذت القرار في النهاية، لا يمكن رفض ريال مدريد، لقد قلت لهم لا في مرتين ولم أستطع فعل ذلك في الثالثة"

وأضاف: "على أرض الملعب هناك القليل من الكلمات والكثير من الحماس، ولكن في الاحتفالات سيكون هناك الكثير من المشاعر فقط ليس إلا"

وتابع: "أتذكر تمامًا أنني لم أذهب إلى غرفة خلع الملابس حتى لأنني شعرت بأن تلك المشاعر ستؤثر على قراري المستقبلي، لقد خفت من فقداني السيطرة على مشاعري"

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يذكر أن مورينيو قد اعترف باستحالة العودة إلى الماضي، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا زال على علاقة بلاعبي إنتر في هذه الحقبة، والذين يعتبرهم أصدقاءه مدى الحياة.