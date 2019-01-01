مورينيو: لا يمكن مقارنة مبابي إلا بلاعب واحد فقط

مورينيو يعتقد أنك عندما تواجه هذا الثنائي فإنك تشعر بالخوف

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أنه لا يمكن مقارنة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، باللاعبين الحاليين فهو مختلف عن الجميع.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية: "مهارة مبابي لا تصدق، لديه أسلوب رائع ما يفعل بكرة القدم أمر مميز حقاً".

وتابع: "يجب أن يتمتع اللاعب بصفات مميزة، بالنسبة لي مبابي مختلف عن اللاعبين الآخرين".

وواصل: "اللاعب الوحيد الذي يأتي في ذاكرتي للمقارنة به هو رونالدو الظاهرة، إنهم مميزون عندما تلعب أمامهم تشعر بالخوف".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد تحدث مع كيليان لمدة ثلاث دقائق في حفل الأفضل للفيفا، لقد تحدث معي ومع اثنين آخرين إنه يتحدث مع الجميع بكل بساطة وتواضع".

جدير بالذكر أن مبابي نجح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة مع باريس، في سبعة مباريات خاضها بالدوري هذا الموسم، كما سجل ثلاثة أهداف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا.