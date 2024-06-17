مورينيو قد يكون الحل.. ماني يستقر على مغادرة السعودية والنصر يحدد سعره!

ماني يريد إنهاء رحلته في السعودية...

استقر ساديو ماني، لاعب نادي النصر، على إنهاء رحلته في الملاعب السعودية، والعودة إلى أوروبا، مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ماني، قد انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من بايرن ميونخ، بعقد يمتد حتى عام 2026، ولكن اللاعب السنغالي، يريد العودة إلى أوروبا من جديد.

وبحسب التقارير الصحفية التركية، فإن النصر يطلب الحصول على 15 مليون يورو، للتخلي عن ماني في الميركاتو الصيفي الحالي، مما دفع إدارة فنربخشة إلى محاولة ضم اللاعب.

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ومع وصول جوزيه مورينيو، إلى الفريق التركي، تحاول إدارة فنربخشة ضخ دماء جديدة للفريق، لبداية حقبة جديدة تحت قيادة المدرب البرتغالي، وترى أن ساديو ماني سيكون مناسبًا لتلك المرحلة.

جدير بالذكر أن ماني صاحب الـ 32 عامًا، قد تمكن من تسجيل 13 هدفًا، وصنع 8 آخرين في كافة المسابقات، خلال موسمه الأول مع النصر.