"بالغتم كثيرًا ولن أغير ما اعتدته لـ25 عامًا" .. مورينيو يؤكد خضوعه لجراحة ويُحدد موعد عودته

المدرب البرتغالي أثار قلق محبيه

خفف جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشه التركي، من القلق الذي أثاره خبر مغادرته المفاجئة لإسطنبول للخضوع إلى عملية جراحية في بلاده البرتغال، ولكنه خرج عبر إنستجرام وخفف من هذا القلق الذي وصفه بالمبالغ به.

المصادر الصحفية أكدت عودة مورينيو إلى بلاده لإجراء جراحة ما لكن دون الإعلان عن التفاصيل، وقد رجح البعض أن تكون العملية خاصة بإزالة المرارة لكن لم يتم تأكيد الأمر.

المدرب المخضرم أوضح عبر إنستجرام أن الأمر أبسط مما نُشر عنه في الإعلام، داعيًا الجميع لعدم القلق وشاكرًا لهم سؤالهم عنه، ومعلنًا أنه سيعود إلى تركيا عقب انتهاء إجازة أعياد الميلاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح مورينيو أنه سيتواجد في الحصة التدريبية الأولى لفريقه عقب الإجازة، مشيرًا إلى أنه لم يغب أبدًا عن أي مران طوال 25 عامًا ولا ينوي فعل ذلك الآن.

حيث كتب ""أتمنى للجميع موسم عطلات سعيد. أتمنى أن يكون هذا الوقت مليئًا بالحب والسعادة لكم ولعائلاتكم. بالنسبة لأولئك الذين أبدوا قلقًا، يمكنني تأكيد أن التقارير عن عمليتي الجراحية كان مبالغًا فيها كثيرًا، إنه مجرد إجراء بسيط وسريع. سأعود إلى التدريبات في أول يوم بعد الإجازة. الوضع لم يتغير أبدًا، لم أفوت مران وان في 25 عامًا، ولا أنوي فعل ذلك الآن"

جدير بالذكر أن فنربخشه يحتل حاليًا المركز الثاني بجدول الدوري بفارق 5 نقاط عن جلطة سراي المتصدر، وتعرض لبعض الانتقادات بسبب عدم تحقيق الفوز ضد الفرق الستة الأولى هذا الموسم، وكذلك لاحتلاله المركز الحادي والعشرين بجدول الدوري الأوروبي.