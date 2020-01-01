مورينيو فخور بهاري كين واللاعب يرد: مستعد للهدف القادم

ماذا قال جوزيه مورينيو وهاري كين عقب انتصار توتنهام على وست هام يونايتد؟

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إنه فخور وسعيد بمهاجمه هاري كين بسبب الهدف الذي أحرزه في مباراة اليوم أمام وست هام.

وتمكن توتنهام من تحقيق انتصار هام على ضيفه وست هام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب السبيرز ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهمية الانتصار تكمن في أنه أول انتصار لتوتنهام منذ 7 مباريات، كما أنه أول انتصار بعد العودة من أزمة كورونا وبعد التعادل في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق.

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وعقب المباراة قال جوزيه مورينيو إن الهدف الذي سجله هاري كين والذي هو الأول له منذ عودته من الإصابة سيساعده كثيرًا، مؤكدًا على فائدة اللاعب للفريق سواء سجل أم لا.

وأضاف: "لقد عمل كثيرًا من أجل العودة إلى جاهزيته، والآن سيكون هناك عناوين أفضل تحمل اسمه في الصحافة وشعور أفضل بالنسبة له على المستوى الشخصي"

وتابع: "لقد كان رائعًا في كل شيء وقام بعمل مذهل في المباراة وهو في وضع مثالي لمساعدة الفريق، أنا سعيد بما يقدم وبالفريق وبالنتيجة التي حققناها اليوم"

ومن جهته قال هاري كين إنه دائمًا ما ينظر للهدف القادم سواء سجل أم لا، مؤكدًا أنه سعيد بالعودة إلى كرة القدم بعد فترة طويلة من الغياب عنها.

وأكمل: "كمهاجم تريد تسجيل الأهداف والمساعدة في الفوز بكل المباريات التي تشارك فيها، لقد كانت مباراة صعبة، أتيحت لنا فرص قليلة وكان من الجيد أن تكلل بالنجاح في النهاية"

وأردف: "أنا في حالة جيدة، أشعر أنني أفضل مما كنت خلال الفترة الماضية، عندما تبتعد عن الملعب لـ 6 أشهر يكون هناك شعور بافتقاد كل شيء"

وحول نجاخه في تسجيل 137 هدفًا في 200 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل توتنهام قال: "إنه أمر جيد ولكن دائمًا هناك الأفضل والمزيد"

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يذكر أن توتنهام بذلك الفوز قد نجح في رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 45 في المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

