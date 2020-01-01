مورينيو كان يعرف .. كين يرد في الملعب ويقود توتنهام لإسقاط وست هام

انتصار مهم

تمكن توتنهام من تحقيق انتصار هام على ضيفه وست هام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب السبيرز ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهمية الانتصار تكمن في أنه أول انتصار لتوتنهام منذ 7 مباريات، كما أنه أول انتصار بعد العودة من أزمة كورونا وبعد التعادل في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق.

وأحرز هيونج مين سون هدفًا رائعًا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو لتسلل الدولي الكوري الجنوبي بأمتار قليلة، في شوطٍ كانت الهيمنة فيه لمصلحة أصحاب الأرض بوضوح شديد.

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في الشوط الثاني أهدى توما سوتشيك، مدافع وست هام، هدف المقدمة للسبيرز بعد ركنية ارتطمت فيه ودخلت في شباك فابيانسكي في الدقيقة 64، قبل أن يحرز هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 82 من انفراد بالمرمى.

هدف كين هو الأول له منذ ستة أشهر بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة، كما رد به على الانتقادات التي تلقاها مدربه جوزيه مورينيو بأنه تسبب في تراجع أداء المهاجم الإنجليزي الدولي.

ومنح هذا الهدف رقمًا قياسيًا لكين، فرفع قائد توتنهام رصيده من الأهداف في ديربيات لندن ليصبح 30 هدفًا في 48 ديربي خاضهم من قبل ويحلّ رابعًا خلف تيري هنري وفرانك لامبارد وتيدي شيرنجهام.

30 – @HKane's strike was his 30th goal in London derbies (48 apps), meaning only Teddy Sheringham (32), Frank Lampard (32) and Thierry Henry (43) have netted more often in such matches in the competition’s history. Merson. #TOTWHU pic.twitter.com/BS0cRZUntS — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2020

بهذا الفوز واصل مورينيو هيمنته في المواجهات المباشرة مع ديفيد مويس، حيث أن المدرب الاسكتلندي هو الأكثر هزيمةً على يد السبيشال وان في مسيرته بـ14 هزيمة ولم يتمكن مطلقًا من الفوز عليه بمختلف الفرق التي دربها.

13 - During his entire managerial career, Spurs boss José Mourinho has managed more games against David Moyes without losing than he has versus any other manager (13 – W8 D5). Spotless. pic.twitter.com/zT4FImbXKz — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2020

الفوز أيضًا رفع رصيد توتنهام ليصبح 45 نقطة ويرتقي للمركز السابع مؤقتًا، بينما ازدادت صعوبة موقف وست هام، الذي بات مهددًا بفقدان المركز السابع عشر الذي يحتله برصيد 27 نقطة والذهاب لمراكز الهبوط إن فاز بورنموث في مباراته المقبلة.