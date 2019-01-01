مورينيو: سعيد باستمرار ساري وأعرف الكثير عن كيبا

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي يؤكد على سعادته بتحقيق البلوز للفوز على توتنهام الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي.

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أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد عن سعادته بتحقيق البلوز للفوز أمام توتنهام في الأسبوع الماضي.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن الفريق استطاع الخروج أخيرًا من أزمة كانت لتعصف به لو لم يتحقق الفوز أمام توتنهام.

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وقال مورينيو:“لو كان تشيلسي قد خسر أمام توتنهام وكيبا احتياطيًا لكانت النار قد اشتعلت في الفريق، الفوز أمامهم غير الكثير، أعتقد أن ساري تعامل مع الموقف بحكمة كبيرة".

مورينيو يتحدث عن سعادته عندما نجح ساري في الفوز على السبيرز..#beINMourinho #beINPL pic.twitter.com/6ES93w3Qfo — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) March 3, 2019

"رغم أنني كنت أحلل تلك المباراة عندما تمرد كيبا، الكل شاهد ذلك، لكن ساري أوضح الأمور وكيبا أعتذر، لقد كان مجرد سوء تفاهم والجميع كان جزءًا من ذلك، لكن ما جعل الأمور سيئة هو رد فعل المدرب، لقد كان سببًا واضحًا في اشتعال الأمور، وأعلم من أصدقائي أن كيبا شخص مهذب ولا يحب المشاكل".

وأكمل: "الفوز أمام توتنهام جاء بروح جديدة للفريق، والفوز اليوم سيمنحهم قوة إضافية وسيمنح ساري ضمان الاستمرارية في مكانه".

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واختتم تصريحاته: "لقد سعدت بفوز تشيلسي على توتنهام، لقد استطاع أن يخمد النيران من حوله، وذلك الأمر لا يحدث إلا عندما تتحقق النتائج الإيجابية".