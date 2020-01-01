مورينيو: ذهبنا للقتال بمسدس دون رصاص

مورينيو يرجع هزيمة لايبزيج للحالة البدنية للاعبين

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن وضع الفريق في الوقت الحالي يشبه الذهاب للقتال ولكن بمسدس دون رصاص.

وخسر توتنهام على أرضه أمام أر بي لايبزيج بهدف مقابل لا شيء في ذهاب ثمن نهائي البطولة الأغلى أوروبيًا ليعقد من وضعيته في دوري أبطال أوروبا.

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وعقب المباراة، توتنهام الحقيقي لم يظهر، ماذا تقصد بتوتنهام الحقيقي؟ لا يمكنني لوم اللاعبين على أي شيء، لقد قدموا كل شيء يمتلكوه"

وأضاف: "أنا لست قلقًا من الخسارة بهدف للا شيء ذهابًا، حتى وإن حدث ذلك على أرضك، يمكنك الذهاب إلى مباراة الإياب من أجل الفوز"

وتابع: "ما يقلقني فقط هو أننا نخوض مباريات كثيرة في وقت ضيق، نحن بالفعل في ورطة، إذا كانت منافسات دوري الأبطال فقط كنت سأقول لا مشكلة ولكن لدينا مباريات في الدوري والكأس أيضًا"

وأردف: "انظر إلى الحالة البدنية، بيرجوين كان ميت تمامًا، مورا مات تمامًا، لو سيلسو كذلك، ندومبيلي ولاميلا لم يكن بمقدورهما إكمال لقاء كامل"

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يذكر أن توتنهام قد وصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا العام الماضي وخسرها أمام ليفربول، كان ذلك في عهد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.