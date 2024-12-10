"يحبني وأنا أحبه".. مورينيو يخمد نيران الحرب مع جوارديولا: لا أتمنى هبوط مانشستر سيتي ولكن!

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشه التركي، عن علاقته ببيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد حرب التصريحات الأخيرة بينهما خلال الأيام الماضية.

وكان جوارديولا قد رد على مقارنته بمورينيو (هل بدأت نهايتك؟)، فعلق: "آمل ألا يكون هذا هو الحال بالنسبة لي، نحن متشابهان في بعض النواحي، ومع ذلك و فاز بـ3 ألقاب دوري وأنا فزت بـ6 ألقاب، الأمر مختلف"، ليطلق مورينيو تصريحات غاضبة جاء فيها "أنا فزت بنزاهة وشرف، إذا خسرت أهنئ خصمي لأنه كان الأفضل، لكنني لا أريد الفوز بالتعامل مع 150 دعوى قضائية (تهم فساد السيتي المالية)".

كلمات مورينيو لم تعجب جوارديولا كثيرًا، حيث صرّح هو الآخر: "ما قلته كانت مزحة، لكن مورينيو شخص آخر من قائمة طويلة تريد رؤيتنا في دوري الدرجة الثانية أو دوري المؤتمر، ولكن دعوني أقولها لجوزيه، نحن أبرياء حتى تثبت إدانتنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

علق مورينيو من جديد على تصريحات جوارديولا، اليوم الثلاثاء، لكنه كان أقل حدة هذه المرة: "عملت مع بيب لمدة 3 سنوات. كنت مساعدًا للمدرب وهو لاعب، أحبه وهو يعلم ذلك، ويحبني وأنا أعلم ذلك أيضًا، لا توجد مشاكل بيننا".

وأضاف: "الكلمات التي ننطقها شيء، لكن المشاعر القوية التي نشعر بها تجاه بعضنا شيء آخر، ليس صحيحًا أنني أريد هبوط فريقه، الحقيقة هي أنني أريد العدالة، لأن الفرق الصغيرة عندما تتجاوز ميزانيتها بـ 5 - 10 يوروهات، فإنها تواجه عقوبات بسبب اللوائح المالية، لقد عانيت كثيرًا من هذه القيود عندما كنت في روما".

وختم: "لا أعتقد أن هذا عادل. لا أعتقد أنه من الصحيح أن هذه الآلات الكبيرة تستطيع التهرب من القواعد المالية. أنا قبل كل شيء أحب كرة القدم، لدي شغف كبير بكرة القدم، كل ما أريده هو العدالة، لكن بصرف النظر عن كل هذه الأمور، لا توجد مشاعر سيئة بيننا على الإطلاق".