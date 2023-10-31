"مورينيو جعل صلاح يبكي وتسبب في تدميره بشكل كامل"

واقعة سابقة في إحدى المباريات لتشيلسي

كشف جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي ومنتخب نيجيريا السابق، عن تسبب المدرب جوزيه مورينيو في بكاء محمد صلاح خلال تواجدهما مع البلوز.

صلاح لعب لتشيلسي في الفترة من 2015 إلى 2016 ولم يحالفه التوفيق لينضم إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة ثم رحل بعدها إلى روما قبل الانضمام لليفربول في عام 2017 ليصبح من أهم اللاعبين في تاريخ الريدز.

ميكيل تحدث في برنامج " Obi One Podcast" عن سبب معاناة صلاح وكذلك كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي الحالي أثناء عملهما مع مورينيو في ستامفورد بريدج.

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وقال النيجيري:"أعتقد أن دي بروينه لم يكن جيدًا في التدريبات بتلك الفترة، كان يأتي للمران وهو في حالة من الغضب والإحباط بسبب عدم اللعب، كان مثل الطفل الذي يأتي إلى الملعب ولا يريد أحد اللعب معه".

وأضاف:"أتذكر المرة التي دخل فيها صامويل إيتو في معركة مباشرة معه في ساحة التدريب لأن ي بروينه لم يبذل الجهد الذي أراده إيتو".

وتابع:"صلاح ودي بروينه لم يحالفهما التوفيق لأن مورينيو لا يشرك أي لاعب لو لم يقم بأداء وظيفته مهما كان اسمه، في إحدى المباريات ذهب لصلاح بين الشوطي وجعله يبكي، ظننا أنه سيعود إلى الملعب بعد ما حدث ولكنه دمره وأخرجه من المباراة".

وفي نهاية حديثه شدد ميكيل على أن هذه كانت عقلية مورينيو بهذا الوقت، مؤكدًا أن البرتغالي قد لا يفعل مثل هذه التصرفات في الوقت الحالي.