رسميًا | مورينيو يتولى تدريب توتنهام

تعرف على تفاصيل اتفاق مورينيو مع السبيريز

تولى جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، تدريب نادي توتنهام بصورة رسمية خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

السبيريز أعلن إقالة بوتشيتينو مساء أمس، الثلاثاء، بسبب سوء النتائج.

وذكر توتنهام في بيان رسمي التوقيع مع مورينيو بعقد يمتد حتى 2023 ليكون السبيريز ثالث تجربة له في البريميرليج.

Club statement

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا متحمس لتدريب توتنهام، فهو فريق عظيم بإرث رائع ولديه جمهور حماسي للغاية كما أنّه يمتلك عناصر رائعة ويسعدني العمل معهم".

أما داني ليفي، رئيس السبيريز، فعلّق بقوله: "بعد التعاقد مع جوزيه أصبح لدينا أحد أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ كرة القدم ولديه وفرة من الخبرات التي قد تلهم اللاعبين بجانب عبقريته الفنية. لقد حقق الألقاب في كل مكان ذهب له ونؤمن بقدرته على تصحيح المسار".

صاحب الـ 56 عامًا لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي إذ حقق البطولة 3 مرات مع تشيلسي كما تولى تدريب الشياطين الحمر لموسمين ونصف.

توتنهام يحتل المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي ولم يحقق سوى 3 انتصارات فقط حتى الآن في الموسم.

وكان الموقع الرسمي للنادي قد وجّه الشكر لبوتشيتينو على الفترة التي قضاها مع النادي مؤكدًا أنّ الوقت حان للتغيير.

جدير بالذكر أنّ ديلي آلي كان أول اللاعبين الذين ودعوا المدرب بعد قرار رحيله.