مورينيو بعد إسقاط ريال سوسييداد: تخيلت أن لدي دكة بايرن ميونخ أمام باريس!

يؤمن أن الأمور كانت ستصبح أفضل للذئاب

قرر جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي،الاستشهاد بمواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بعد فوز فريقه على ريال سوسييداد بالدوري الأوروبي.

روما اقترب من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة بعد الفوز على نظيره الإسباني بهدفين نظيفين، ولكن البرتغالي يؤمن أن الأمور كانت ستصبح أفضل من ذلك لو امتلك نفس إمكانيات بايرن في موقعته التي تفوق فيها على باريس بدوري أبطال أوروبا.

وقال البرتغالي:"في الشوط الثاني تذكرت مواجهة بايرن وباريس أمس، بايرن كان لديه ساديو ماني وسيرج جنابري وليروي ساني على دكة البدلاء".

وأضاف:"لو كان لدي أحد هؤلاء اللاعبين كان الأمر سيكون كافيًا بالنسبة لي، كنت وقتها سأستبدل ديبالا من أجل تسجيل هدفًا آخر".

جدير بالذكر أن باقي مباريات ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي شهدت فوز يوفنتوس على فرايبورج بهدف نظيف، اكتساح مانشستر يونايتد لريال بيتيس 4/1، وتعادل آرسنال مع سبورتينج لشبونة 2/2.